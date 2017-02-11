Владимир Березин berezin_v_vberezin_v_v
35 летУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Контент-менеджер с опытом работы в различных админках.
Профессиональные навыки:
Компьютер - PC - пользователь (WinWord, Excel, MS-Office)
MODX, CMS, Bitrix, Wordpress, OpenCart, WebAsyst системы управления сайтом.
Adobe Photoshop, PRO100, 1С, SEO контент.
- наполнение текстовой, графической информации,
- редактирование изображений, аудио/видеофайлов,
- составление технических заданий,
- написание уникальных текстов,
- обработка данных сайта,
- отчеты о выполненных работах.
Целеустремленный, усидчивый, быстро обучаемый, коммуникабельный, тактичный, стрессоустойчивый, внимательный.
Портфолио
- Сайт-каталог small-cars.net137 просмотров
- Интернет-магазин slivkisveta.com163 просмотра
- Интернет-магазин e2o.ru141 просмотр
- Интернет магазин 1000vdom.ru113 просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10
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