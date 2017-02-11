berezin_v_v

Владимир Березин berezin_v_v

 
35 летУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Контент-менеджер с опытом работы в различных админках.

Профессиональные навыки:

Компьютер - PC - пользователь (WinWord, Excel, MS-Office)

MODX, CMS, Bitrix, Wordpress, OpenCart, WebAsyst системы управления сайтом.

Adobe Photoshop, PRO100, 1С, SEO контент.

- наполнение текстовой, графической информации,

- редактирование изображений, аудио/видеофайлов,

- составление технических заданий,

- написание уникальных текстов,

- обработка данных сайта,

- отчеты о выполненных работах.

Целеустремленный, усидчивый, быстро обучаемый, коммуникабельный, тактичный, стрессоустойчивый, внимательный.

WordPressOpenCartMODXБитриксWebasystPhotoshop
Портфолио
Наполнение сайтов
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$2/час
от $10
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