berezina_ek

Екатерина Берёзина berezina_ekberezina_ek
40 летРоссия/Кострома
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Куратор, администратор для вашей онлайн-школы на Геткурс
Оказываю всестороннюю помощь в работе с учениками:
- решение административных вопросов: оплаты, доступы, спорные ситуации;
- поддержка и сопровождение учащихся на платформе Геткурс и мессенджерах;
- проверка домашних заданий, ответы на вопросы,
- доведение учащихся до завершения программы обучения.
Как педагог-психолог с высшим образованием и опытом работы могу оказывать методическую поддержку на курсе:
- скорректировать или написать учебную программу,
- скорректировать или организовать с нуля проверку знаний и навыков учащихся: домашние задания, тесты.
- скорректировать или написать план урока или презентацию к нему.
Всё это с опорой на понимание возрастной психологии и методов преподавания различным группам учащихся.
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