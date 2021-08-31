berezina_ek

Куратор, администратор для вашей онлайн-школы на Геткурс

Оказываю всестороннюю помощь в работе с учениками:

- решение административных вопросов: оплаты, доступы, спорные ситуации;

- поддержка и сопровождение учащихся на платформе Геткурс и мессенджерах;

- проверка домашних заданий, ответы на вопросы,

- доведение учащихся до завершения программы обучения.

Как педагог-психолог с высшим образованием и опытом работы могу оказывать методическую поддержку на курсе:

- скорректировать или написать учебную программу,

- скорректировать или организовать с нуля проверку знаний и навыков учащихся: домашние задания, тесты.

- скорректировать или написать план урока или презентацию к нему.

Всё это с опорой на понимание возрастной психологии и методов преподавания различным группам учащихся.