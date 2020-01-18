berezina_marina

Настрою интернет-рекламу ​ в Рекламной сети Яндекса.

Пакеты услуг: ​

ТЕСТОВАЯ НАСТРОЙКА

Что входит:

​ - Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук) ​

- Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 рублей) ​

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

​ - Создание объявлений (3-10 штук) ​

- Ведение рекламы до 14 дней ​

- Отчет по результатам рекламы ​

- План дальнейших действий ​

Стоимость: ​ 1000 рублей. ​

Срок: 3-4 дня. ​

Для заказа пишите в лс.

ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА

Что входит:

​ - Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и до нескольких тысяч)

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

​ - Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз ​

- Настройка ретаргетинговой рекламной кампании ​

- Ведение рекламы 30 дней ​

- Отчет по результатам рекламы

​ - План дальнейших действий ​

Стоимость: ​ 5000 рублей (если большой ассортимент продуктов - то стоимость обсуждается индивидуально). ​

Срок: от 5 до 10 дней. ​

Для заказа пишите в лс.

ВЕДЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ​

Что входит: ​

- Работа со ставками за клик ​

- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.

​ - Отслеживание эффективности и окупаемости ​

- Написание новых объявлений ​

- Добавление новых ключевых фраз ​

- И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы. ​ Стоимость: ​

- 3000 рублей - 1-й месяц ведения ​ - 10 % от рекламного бюджета в месяц - 2-й и следующие месяцы. ​ Либо обсуждаем условия индивидуально. ​ Для заказа пишите в лс. ​