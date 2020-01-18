berezina_marina

Пакеты услуг:
ТЕСТОВАЯ НАСТРОЙКА
Что входит:
- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук)
- Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 рублей)
- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы
- Создание объявлений (3-10 штук)
- Ведение рекламы до 14 дней
- Отчет по результатам рекламы
- План дальнейших действий
Стоимость: 1000 рублей.
Срок: 3-4 дня.
Для заказа пишите в лс.
ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА
Что входит:
- Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и до нескольких тысяч)
- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы
- Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз
- Настройка ретаргетинговой рекламной кампании
- Ведение рекламы 30 дней
- Отчет по результатам рекламы
- План дальнейших действий
Стоимость: 5000 рублей (если большой ассортимент продуктов - то стоимость обсуждается индивидуально).
Срок: от 5 до 10 дней.
Для заказа пишите в лс.
ВЕДЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ
Что входит:
- Работа со ставками за клик
- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.
- Отслеживание эффективности и окупаемости
- Написание новых объявлений
- Добавление новых ключевых фраз
- И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы. Стоимость:
- 3000 рублей - 1-й месяц ведения - 10 % от рекламного бюджета в месяц - 2-й и следующие месяцы. Либо обсуждаем условия индивидуально. Для заказа пишите в лс.