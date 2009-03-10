Анастасия Береза berezka_nberezka_n
ЦЕЛЬ: написание оригинальных художественных статей, обзоров, рецензий, рерайт, копирайт. Выполнение переводов с английского языка.
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее незаконченное - Криворожский технический университет, 2 курс. Углубленное изучение английского языка (8 лет).
ОПЫТ РАБОТЫ: около года удаленной работы в сети Интернет - копирайт, рерайт, переводы (английский язык) и пр.
Написание художественных статей для журнала “Жара” г. Кривой Рог.
ИНТЕРЕСЫ: художественная классическая и современная литература, музыка, кино, путешествия.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: владею русским, украинским, английским языками;
являюсь уверенным пользователем ПК;
качества - компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность, аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус;
в работе гарантирую качество и своевременность, соответствие требованиям
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