Настасья berezka_nastasiaberezka_nastasia
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Обработка фотографий
Занимаюсь фотообработкой уже 2 года
Все делаю качественно, быстро, точно по заказу клиента.
Прайс на данный момент.
Обработка 3-х фото, без выбора исходников 100р
Обработка с выбором из 80 исходников + обработка 3х фото 200 рублей
И т.д
За более подробной информацией обращайтесь на почту
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обработка любых ваших фотографий32 просмотра