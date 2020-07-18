berezka_nastasia

Настасья berezka_nastasia

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Обработка фотографий

Занимаюсь фотообработкой уже 2 года 

Все делаю качественно, быстро, точно по заказу клиента. 

Прайс на данный момент.

Обработка 3-х фото, без выбора исходников 100р 

Обработка с выбором из 80 исходников + обработка 3х фото 200 рублей

И т.д

За более подробной информацией обращайтесь на почту 

[email protected]

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