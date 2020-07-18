Обработка фотографий

Занимаюсь фотообработкой уже 2 года

Все делаю качественно, быстро, точно по заказу клиента.

Прайс на данный момент.

Обработка 3-х фото, без выбора исходников 100р

Обработка с выбором из 80 исходников + обработка 3х фото 200 рублей

И т.д

За более подробной информацией обращайтесь на почту

[email protected]