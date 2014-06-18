ищу работу гл. бухгалера, бухгалтера на удаленном доступе

Оценка налоговых рисков. Работа с банками по кредитным линиям, ТЭО, бизнес-планы;

Подготовка сводок для акционеров компании, участие в решении оперативных вопросов деятельности компании;

Отличное знание налогового законодательства, налоговое планирование, оптимизация налогообложения, формирование учетной и налоговой политик компании;

Уверенные знания законодательной и юридическо-правовой базы в области бухгалтерского и налогового учета, финансовое, гражданское право, кадровое делопроизводство;

Знание всех участков бухгалтерского и налогового учетов, составление налоговых деклараций, расчетов, балансов, работа с ИФНС и внебюджетными фондами, успешное сопровождение налоговых, таможенных, банковский проверок (выездных и камеральных);

Отличное знание особенностей ведения оптовой и розничной торговли, ВЭД, знание валютных операций, ценные бумаги, лизинговые операции, ПНО, ПНА, ОНА, ОНО;

Практический опыт автоматизации всех видов учета, знание различных систем налогообложения (ОСНО, УСНО, ЕНВД)

Знание всех участков финансово-хозяйственной деятельности (АФХД), оптимизация документооборота, сбор и обработка первичной документации, ввод в базы данных компании, разработка договоров и контрактов;

Разработка модели движения денежных потоков (краткосрочное прогнозирование);

Составление и анализ инвестиционных бизнес-планов, определение финансовых рисков;

Контроль участков учета себестоимости, проведение процедуры закрытия месяца, определение финансовых результатов, анализ затрат, формирование предложений по сокращению издержек;

Опыт открытия и ведения фирмы с «0», восстановление учета и отчетности;

Внутренний контроль, аудит, руководство и обучение бухгалтеров