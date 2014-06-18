Оценка налоговых рисков. Работа с банками по кредитным линиям, ТЭО, бизнес-планы;
Подготовка сводок для акционеров компании, участие в решении оперативных вопросов деятельности компании;
Отличное знание налогового законодательства, налоговое планирование, оптимизация налогообложения, формирование учетной и налоговой политик компании;
Уверенные знания законодательной и юридическо-правовой базы в области бухгалтерского и налогового учета, финансовое, гражданское право, кадровое делопроизводство;
Знание всех участков бухгалтерского и налогового учетов, составление налоговых деклараций, расчетов, балансов, работа с ИФНС и внебюджетными фондами, успешное сопровождение налоговых, таможенных, банковский проверок (выездных и камеральных);
Отличное знание особенностей ведения оптовой и розничной торговли, ВЭД, знание валютных операций, ценные бумаги, лизинговые операции, ПНО, ПНА, ОНА, ОНО;
Практический опыт автоматизации всех видов учета, знание различных систем налогообложения (ОСНО, УСНО, ЕНВД)
Знание всех участков финансово-хозяйственной деятельности (АФХД), оптимизация документооборота, сбор и обработка первичной документации, ввод в базы данных компании, разработка договоров и контрактов;
Разработка модели движения денежных потоков (краткосрочное прогнозирование);
Составление и анализ инвестиционных бизнес-планов, определение финансовых рисков;
Контроль участков учета себестоимости, проведение процедуры закрытия месяца, определение финансовых результатов, анализ затрат, формирование предложений по сокращению издержек;
Опыт открытия и ведения фирмы с «0», восстановление учета и отчетности;
Внутренний контроль, аудит, руководство и обучение бухгалтеров