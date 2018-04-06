berger-iren

Оптимизация и seo продвижение сайтов. Постоянная работа над улучшением сайта.
Опыт работы более 4х лет.
● Продвинула более 50 сайтов
● Опыт вывода сайтов в ТОП-3 и ТОП-10 по конкурентным запросам.
● Разработала более 70 стратегий для продвижения сайтов
● Провела более 300 аудитов сайтов
● Работала с крупными порталами, интернет магазинами
● Опыт работы с англоязычными проектами
● Опыт вывода сайтов из под фильтров, банов.
Работа по каждому проекту оценивается в индивидуальном порядке!
Услуги по продвижению сайтов
- Проведение аудитов сайта (технический, комплексный, usability, аудит конкурентов);
- Разработка стратегии и планирование продвижения сайта;
- Составление и группировка семантического ядра;
- Регистрация в вебмастерах;
- Внутренняя оптимизация сайта;
- Написание и размещение статей;
- Внешняя оптимизация (работа с ссылочной массой);
- Работа с аналитикой (Яндекс Метрика, Google Analytics)
- Консультации по продвижению
и другое.
Эти и много других направлений включают в себя мои услуги. Если вы только планируете создать веб - сайт или продвигать свой бизнес в Интернете - проконсультируйтесь со мной, и я подскажу Вам как правильно создать свой сайт и провести работы по поисковой оптимизации.
Беря сайт на продвижение полностью вникаю в него, анализирую все страницы, пишу рекомендации для улучшения. К работе отношусь добросовестно. Делаю упор на техническую часть и внутреннюю оптимизацию. Я гарантирую индивидуальный подход к каждому проекту. Работаю только "белыми методами".
Стоимость услуг:
- Продвижение сайтов - от 10000 руб. в месяц
- Разовая оптимизация сайта - от 2000 руб.
Стоимость единичных услуг:
- Аудит сайта - от 3000 руб. (входит в продвижение сайта);
- Подбор семантического ядра - 600 руб. за 100 фраз (входит в продвижение сайта);
- Составление МЕТА-тегов и оптимизация под них - 90 руб. за страницу (50 страниц входит в продвижение сайта);
- Создание ТЗ копирайтеру + написание уникального контента - 150 руб. за 1000 знаков;
- Создание карты сайта, настройка редиректов, robots.txt - от 500 руб. (входит в продвижение сайта);
- Закупка ссылки - 350 руб.+стоимость ссылки;
- Добавление счётчиков на сайт, настройка Метрики и Аналитики - от 300 руб (входит в продвижение сайта);
- Консультация - от 1000 руб./час.
Контакты
Skype - irenaseo
e-mail - [email protected]