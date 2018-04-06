berger-iren

Качественное SEO продвижение сайта белыми методами. Развитие вашего сайта

Оптимизация и seo продвижение сайтов. Постоянная работа над улучшением сайта.

Опыт работы более 4х лет.

● Продвинула более 50 сайтов

● Опыт вывода сайтов в ТОП-3 и ТОП-10 по конкурентным запросам.

● Разработала более 70 стратегий для продвижения сайтов

● Провела более 300 аудитов сайтов

● Работала с крупными порталами, интернет магазинами

● Опыт работы с англоязычными проектами

● Опыт вывода сайтов из под фильтров, банов.

Работа по каждому проекту оценивается в индивидуальном порядке!

Услуги по продвижению сайтов

- Проведение аудитов сайта (технический, комплексный, usability, аудит конкурентов);

- Разработка стратегии и планирование продвижения сайта;

- Составление и группировка семантического ядра;

- Регистрация в вебмастерах;

- Внутренняя оптимизация сайта;

- Написание и размещение статей;

- Внешняя оптимизация (работа с ссылочной массой);

- Работа с аналитикой (Яндекс Метрика, Google Analytics)

- Консультации по продвижению

и другое.

Эти и много других направлений включают в себя мои услуги. Если вы только планируете создать веб - сайт или продвигать свой бизнес в Интернете - проконсультируйтесь со мной, и я подскажу Вам как правильно создать свой сайт и провести работы по поисковой оптимизации.

Беря сайт на продвижение полностью вникаю в него, анализирую все страницы, пишу рекомендации для улучшения. К работе отношусь добросовестно. Делаю упор на техническую часть и внутреннюю оптимизацию. Я гарантирую индивидуальный подход к каждому проекту. Работаю только "белыми методами".

Стоимость услуг:

- Продвижение сайтов - от 10000 руб. в месяц

- Разовая оптимизация сайта - от 2000 руб.

Стоимость единичных услуг:

- Аудит сайта - от 3000 руб. (входит в продвижение сайта);

- Подбор семантического ядра - 600 руб. за 100 фраз (входит в продвижение сайта);

- Составление МЕТА-тегов и оптимизация под них - 90 руб. за страницу (50 страниц входит в продвижение сайта);

- Создание ТЗ копирайтеру + написание уникального контента - 150 руб. за 1000 знаков;

- Создание карты сайта, настройка редиректов, robots.txt - от 500 руб. (входит в продвижение сайта);

- Закупка ссылки - 350 руб.+стоимость ссылки;

- Добавление счётчиков на сайт, настройка Метрики и Аналитики - от 300 руб (входит в продвижение сайта);

- Консультация - от 1000 руб./час.

Контакты

Skype - irenaseo

e-mail - [email protected]