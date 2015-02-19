Широкий голосовой диапазон. 25 лет опыта
Больше 40 000 художественных и документальных фильмов ( Voice over), дубляж кино и мультфильмов, сотни рекламных роликов, аудио гиды, голос Эль Аль в 2009 годы.
Работал для Дискавери HD, Холмарк, Культура, киноканалов Израиля, России. Работаю с США, Германией, Прибалтикой.
Работаю удаленно- запись голоса, сведение звука, соединение с музыкальной дорожкой, наложение голоса на видео.
Манеры голосовой подачи:
Новости
Мультяшные
Промо и реклама
Аудио книги
Характерные
Повествовательная
Сайт http://bergevent.ru/?page_id=1147
Веду собственный благотворительный аудио проект для слепых детей www.BiblioKit.ru
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