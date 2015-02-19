Широкий голосовой диапазон. 25 лет опыта

Больше 40 000 художественных и документальных фильмов ( Voice over), дубляж кино и мультфильмов, сотни рекламных роликов, аудио гиды, голос Эль Аль в 2009 годы.

Работал для Дискавери HD, Холмарк, Культура, киноканалов Израиля, России. Работаю с США, Германией, Прибалтикой.

Работаю удаленно- запись голоса, сведение звука, соединение с музыкальной дорожкой, наложение голоса на видео.

Манеры голосовой подачи:

Новости

Мультяшные

Промо и реклама

Аудио книги

Характерные

Повествовательная

Сайт http://bergevent.ru/?page_id=1147

Веду собственный благотворительный аудио проект для слепых детей www.BiblioKit.ru

Реклама﻿

Дубляж липсинг для Израиля﻿

Дискавери voice over﻿

Рекламный фильм о Майами