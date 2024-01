Python Web Developer (Django)

Опыт работы разработки программного обеспечения более двух лет в, основном как webразработчик на Javascript/HTML/CSS. Работаю более полу года на фрилансе Django разработчиком и разрабатываю киноплощадку и соц сеть. Последние года изучаю Python, за это время изучил несколько фреймворков (Django, PyQt, Flask) и API для работы с ними (jQuery, Ajax). Также имею опыт работы на C++/C#, php, Java и в графических пакетаx, таких как Photoshop, CorelDraw и 3DMax. Читаю много туториалов и книг, самые значимые это: “Э.Мэтиз - Изучаем Python”,”python 3 и PyQt 5”, “разработка приложений,Two Scoops of Django 1.11: Best Practices for the Django Web Framework”, а также документации ко многим библиотекам(Django,BS4,numpy,tkinter) и много других книг для получения нового опыта и знаний.

Три лучших качества, которые меня описывают: внимательность, хорошие аналитические способности, быстро обучаюсь и умение признавать свои ошибки

Мой основной сайт - https://freelancehunt.com/freelancer/Denis_fedorov.html