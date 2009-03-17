berlusconi

Нужен сайт, который бы парсил товары из выбранных категорий (бижутерия, одежда) в китайском интернет-магазине taobao, добавлял id, нужную наценку и автоматически переводил на русский описание. Предпочтительный сайт-донор по функционалу фронт-енда: ua - tao . com ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
В карточке товара сделать ссылку на всплывающую таблицу размеров. Пример здесь: http://www.cosstores.com/pt/Women/Tops/Top_with_silk_back_panel/46885-37358830.1#37358834 (линк Size Guide). Нужны честные цена и срок. Детали в личке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен фильтр товаров, пример здесь: http://www.cosstores.com/pt/Women/Tops Почти везде есть размеры и цвета, но в каждой категории товаров фильтр имеет также и свои параметры. Т.е. нужны настраиваимые поля и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Пропала функция Attributes у продуктов. Нужно восстановить.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен перевод с немецкого, уточнение жилищных данных. Желательно на украинский, но можно и на русский. Бланк А4, 1 шт, 1 сторона.Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужна настройка сервера под управлением freeBSD (настроить php, mysql, ispcp или аналог) и перенести сайт.Настройка сервера/ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад