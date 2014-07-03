Cоздание сайтов любой сложности

ИП "ANANAS" предлагает сайты с современным и уникальным дизайном!!!

Наш профиль:

Cайт-визитка

Landing Page (продающая страница)

Cайт компании

Информационный сайт

Каталог

Интернет-магазин

Срок создания сайта от 1 до 30 дней в зависимости от сложности проекта.

Занимаемся комплексной поддержкой сайтов.

Гарантируем бесплатную техподдержку и консультацию.

Если Ваш сайт нуждается в улучшении дизайна, модернизации или ремонте, мы к Вашим услугам.

Ваш сайт работает даже тогда, когда Вы отдыхаете!

Мы делаем именно такие сайты!

По всем вопросам просьба обращаться в личные сообщения.

либо вы можете связаться с нами на нашем сайте или в соц сетях

Big-ananas.kz

Стоимость создания сайта рассчитывается индивидуально.

Сайты сделанные нашими работниками :

www.medmedia.kz

www.mednews.kz

www.Big-ananas.kz

www.stroikonsalt.kz

www.Araltai.kz

www.Demo2.araltai.kz

www.Asacorp.kz

www.Optoparts.kz

www.Salon-shtor.kz

www.Zhibek-zholi.kz

www.Almatyregion-onko.kz

www.Ets-astana.kz

www.Ltc.kz

www.Express-perevozki.kz www.A.abcomp.com

www.Bytovka.kz www.7cu.kz

www.Brandsms.kz

www.Credit-on.kz

www.Kaz-media.kz

www.Express-print.kz

www.Angel-advertising.kz

www.Demo.7cu.kz

www.Dimsan.kz

www.Reut.kz