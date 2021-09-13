Добрый день, рад видеть вас в моем профиле.

Если вам нужно выполнить работу в веб-направлении, то вы попали в нужное место.

Мои сильные стороны:

⚡️Решаю нестандартные задачи

⚡️ Легко понимаю проблему и нахожу лучший способ решения проблемы

⚡️ Имею большой опыт в разработке HTML-шаблонов с использованием самых современных технологий и препроцессоров (GULP, PUG, SCSS)

⚡️ Хорошо интегрирую HTML-шаблоны в WordPress (ACF, Gutenberg, Elementor, Visual Composer)

⚡️ Wordpress - моя основная специальность, поэтому я могу выполнить работу любой сложности, связанную с данной CMS.

Так же я могу:

✅ Реализовать SPA, PWA на основе Vue.JS / Nuxt.JS / Vuex

✅ Спроектировать строку и разработать веб-приложение любой сложности на основе разных архитектур (Monolith, микросервисы)

✅ Оптимизировать скорость загрузки веб-сайтов.

✅ Разрабатывать крутые решения на PHP, JS, Python.

✅ Индивидуальный подход к каждому проекту.

Сильные стороны организации:

✏️ Систематизированный подход к работе, от исследования до реализации

✏️ Разбивать сложные задачи на множество простых

✏️ Я использую Task Manager и GIT.

Уверен, вы останетесь довольны. 👍❤️

С уважением, Александр. 💪