Добрый день, рад видеть вас в моем профиле.
Если вам нужно выполнить работу в веб-направлении, то вы попали в нужное место.
Мои сильные стороны:
⚡️Решаю нестандартные задачи
⚡️ Легко понимаю проблему и нахожу лучший способ решения проблемы
⚡️ Имею большой опыт в разработке HTML-шаблонов с использованием самых современных технологий и препроцессоров (GULP, PUG, SCSS)
⚡️ Хорошо интегрирую HTML-шаблоны в WordPress (ACF, Gutenberg, Elementor, Visual Composer)
⚡️ Wordpress - моя основная специальность, поэтому я могу выполнить работу любой сложности, связанную с данной CMS.
Так же я могу:
✅ Реализовать SPA, PWA на основе Vue.JS / Nuxt.JS / Vuex
✅ Спроектировать строку и разработать веб-приложение любой сложности на основе разных архитектур (Monolith, микросервисы)
✅ Оптимизировать скорость загрузки веб-сайтов.
✅ Разрабатывать крутые решения на PHP, JS, Python.
✅ Индивидуальный подход к каждому проекту.
Сильные стороны организации:
✏️ Систематизированный подход к работе, от исследования до реализации
✏️ Разбивать сложные задачи на множество простых
✏️ Я использую Task Manager и GIT.
Уверен, вы останетесь довольны. 👍❤️
С уважением, Александр. 💪