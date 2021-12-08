bernycrosg

Обо мне:
Создаю не просто сайты, а вникаю в Ваш бизнес. Работаю над выделением основных преимуществ и выгод для Ваших клиентов!
• Работаю по ДОГОВОРУ, а также с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ!
• Более 30 успешных кейсов в разных нишах
•Детальное продумывание дизайна Вашего проекта.
• Работаю с Tilda, с одной из самых лучших платформ по созданию сайтов!
- Большую часть времени занимает не программирование, а анализ и упаковка контента. Это позволяет грамотно распределить бюджет и усилия при продвижении
- Вы можете самостоятельно вносить изменения на собственном сайте. Но даже если у Вас возникнут трудности — я оказываю 2х месячную поддержку бесплатно
- Бесплатно проконсультирую какой сайт подойдет именно вашему бизнесу и как его эффективно продвигать!
Контактные данные:
Почта: [email protected]
Whats App: +7 951 370 75 68
Примерные цены за услуги:
Полная разработка сайта с нуля по вашему ТЗ от 12 000 тыс. рублей
Доработка вашего имеющегося сайта на конструкторе Tilda от 2 000 тыс. рублей
Продвижение и настойка контекстной рекламы от 5 000 тыс. рублей
Создание логотипов и баннеров от 1 000 тыс.рублей