bernycrosg

Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном на конструкторе Tilda

Обо мне:

Создаю не просто сайты, а вникаю в Ваш бизнес. Работаю над выделением основных преимуществ и выгод для Ваших клиентов!

• Работаю по ДОГОВОРУ, а также с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ!

• Более 30 успешных кейсов в разных нишах

•Детальное продумывание дизайна Вашего проекта.

• Работаю с Tilda, с одной из самых лучших платформ по созданию сайтов!

- Большую часть времени занимает не программирование, а анализ и упаковка контента. Это позволяет грамотно распределить бюджет и усилия при продвижении

- Вы можете самостоятельно вносить изменения на собственном сайте. Но даже если у Вас возникнут трудности — я оказываю 2х месячную поддержку бесплатно

- Бесплатно проконсультирую какой сайт подойдет именно вашему бизнесу и как его эффективно продвигать!

Контактные данные:

Почта: [email protected]

Whats App: +7 951 370 75 68

Примерные цены за услуги:

Полная разработка сайта с нуля по вашему ТЗ от 12 000 тыс. рублей

Доработка вашего имеющегося сайта на конструкторе Tilda от 2 000 тыс. рублей

Продвижение и настойка контекстной рекламы от 5 000 тыс. рублей

Создание логотипов и баннеров от 1 000 тыс.рублей