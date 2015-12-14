berrymonkey

Софья Королёва berrymonkeyberrymonkey
26 летРоссия/Владивосток
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
BERRY MONKEY | Обработка фотографий, фотошоп, создание графических изображений
Здравствуйте!
• Меня зовут Софья Королёва, и я увлекаюсь созданием графических изображений в Adobe Photoshop cs6 и обработкой фотографий, а также дизайном. Чаще всего я делаю какие-то графические: шапки, иконки, эпиграфы, аватары, баннеры, другие составляющие вашего сайта или форума.
• Занимаюсь копирайтингом.
• Активно принимаю участие в нейминг-сервисах
Действие аккаунта приостановлено!