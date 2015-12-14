berrymonkey

BERRY MONKEY | Обработка фотографий, фотошоп, создание графических изображений

Здравствуйте!

• Меня зовут Софья Королёва, и я увлекаюсь созданием графических изображений в Adobe Photoshop cs6 и обработкой фотографий, а также дизайном. Чаще всего я делаю какие-то графические: шапки, иконки, эпиграфы, аватары, баннеры, другие составляющие вашего сайта или форума.

• Занимаюсь копирайтингом.

• Активно принимаю участие в нейминг-сервисах