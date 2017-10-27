SEO-оптимизация, аудиты, контент-маркетинг

Работал с более чем с 100 проектами, преимущественно интернет-магазинами (ua,ru,kz,uk,by регионов.

Проведено более 20 аудитов. Более 10 проектов успешно оптимизированы на этапе создания.

Опыт работы в различных тематиках и направлениях:

- проекты узкой специализации;

- предоставление услуг;

- медицинская тематика;

- информационные и новостные проекты;

- биржа услуг фриланса;

- оптимизация проектов на этапе разработки.

1. Внутренняя оптимизация:

1.1. Подбор релевантных ключевых фраз, составление семантического ядра, кластеризация и чистка от мусора, собранных поисковых запросов.

1.2. Составление новой или расширение текущей структуры сайта.

1.3. Анализ сайта на ошибки. Написание технических заданий по их исправлению.

1.4. Организация внутренней перелинковки сайта.

2. Контент:

2.1. Ручное и шаблонное написание тегов (title, h1) и мета-тегов (description, keywords).

2.2. Анализ текстового контента сайта (уникальность, спамность, оптимизация, польза).

2.3. Составление технических заданий по написанию и правке SEO текстов с релевантными ключевыми словами и тезисами.

2.4. Составление контент-плана для блога и технических заданий к тестам.

3. Внешняя оптимизация:

3.1. Наращивание качественной ссылочной массы сайта.

3.1.1. Постоянные ссылки.

3.1.2. Составление технических заданий по крауд-маркетингу (размещение ссылок на тематических форумах и Q/A сервисах).

3.2. Чистка ссылочного профиля сайта от мусорных и вредоносных ссылок.

3.2.1. Отклонение ссылок на биржах.

3.2.2. Отклонение ссылок через Google Disavow Tool.

3.2.2. Составление и рассылка писем веб-мастерам ресурсов, с просьбой снятия вредоносных ссылок.

3.3. Ведение кампаний по наращиванию отзывов внутри сайта и на внешних сервисах (SERM).

4. Вывод сайтов из-под фильтров с реальным опытом:

- Yandex (Минусинск, АГС, Баден-Баден);

- Google (Penguin, Panda).

5. Комплексные аудиты:

5.1. Полный SEO адудит сайта (внутреняя и внешняя оптимизация).

5.2. Анализ ссылочного профиля сайта.

5.3. Юзабилити аудит сайта. Анализ карты кликов и тепловой карты сайта. Проверка работы форм, заполнения, корзины, пользовательского функционала.

5.4. Анализ конкурентов (прямых и лидеров рынка в тематике). Подготовка сводной таблицы с важными внешними, внутренними и техническими SEO характеристиками. Определение сильных сторон сайтов-конкурентов и слабых сторон сайта клиента. Составление дальнейшей стратегии продвижения на основе анализа.

6. Написание технических заданий копирайтерам, программистам и линкбилдерам по:

- написанию SEO текстов с релевантными ключевыми словами и тезисами;

- оптимизации скорости загрузки сайта;

- настройке необходимых 301 редиректов;

- смене протокола с HTTP на HTTPS;

- смене домена сайта;

- переезду на новую CMS;

- реализации новой языковой версии сайта;

- увеличению конверсии.

7. Работа с программами и софтом:

- KeyCollector;

- Netpeak Spider и Checker;

- Софт для аналитики (Serpstat, ahrefs, SimilarWeb);

- Ссылочные биржи (gogetlinks, miralinks, sape, rookee);

- Текстовые биржи (advego, etxt, text, content-watch);

- Системы аналитики (Google analytics, Яндекс.Метрика, Google search console, Яндекс.Вебмастер).