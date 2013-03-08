Выгоды которые вы получаете при работе со мной !

1 Быстрое выполнения заказ 3-5 дней !

2 Юридическая безопасность

Я использую только платную лецинзионою графику для своих работ ! Поэтому у вас не возникнит ни каких юридических претензий со стороны авторов графики!

3 Проработка мелких деталей

4 Креативный подход к поставленной задаче

Как я работаю !

1 Только по предоплате 50%(предоплата нужна только при первом сотрудничестве )

2 Способы оплати ( Webmoney ,Яндекденьги, Карта приват банка)

3 Работа через СБР

4 На выходе получаете PSD формат!

Гарантии !

1 Если не уложусь в назначенные мной сроки возвращаю назад предоплату и делаю дизайн бесплатно !

2 Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращу вам предоплату!

Цени !

1 2000 рублей за главною !

2 400 рублей за внутрению !

3 Банера по договорености !

Система скидок!

1 При заказе 2 дизайнов сразу вы получаете скидку в 20%

2 При заказе дизайна повторно вы получаете скидку в 5%

Контакты :

Skype –bertman516

Email – [email protected]

телефон - +380631020018