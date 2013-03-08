Выгоды которые вы получаете при работе со мной !
1 Быстрое выполнения заказ 3-5 дней !
2 Юридическая безопасность
Я использую только платную лецинзионою графику для своих работ ! Поэтому у вас не возникнит ни каких юридических претензий со стороны авторов графики!
3 Проработка мелких деталей
4 Креативный подход к поставленной задаче
Как я работаю !
1 Только по предоплате 50%(предоплата нужна только при первом сотрудничестве )
2 Способы оплати ( Webmoney ,Яндекденьги, Карта приват банка)
3 Работа через СБР
4 На выходе получаете PSD формат!
Гарантии !
1 Если не уложусь в назначенные мной сроки возвращаю назад предоплату и делаю дизайн бесплатно !
2 Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращу вам предоплату!
Цени !
1 2000 рублей за главною !
2 400 рублей за внутрению !
3 Банера по договорености !
Система скидок!
1 При заказе 2 дизайнов сразу вы получаете скидку в 20%
2 При заказе дизайна повторно вы получаете скидку в 5%
Контакты :
Skype –bertman516
Email – [email protected]
телефон - +380631020018
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