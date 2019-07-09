bes1128

Руслан Сафаров bes1128

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Знания не имеют приделов!!!

Привет, меня зовут Руслан!

Я занимаюсь Web разработкой уже 4 года.

Было реализовано несколько интересных проектов. Я люблю сложные задачи и креативные проекты.  Основное

направление в котором я работаю это разработка на CMS WordPress,

joomla, PHP . HTML , CSS. К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта. 

После завершения проекта — Вы можете быть уверены, что при выявлении «багов»

в течении месяца после сдачи (если таковы найдёте, и резервная копия

при сдачи не отличается от кода и настроек админки, сервера и т.д.

сайта при выявлении) —  будут исправлены!