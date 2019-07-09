Знания не имеют приделов!!!
Привет, меня зовут Руслан!
Я занимаюсь Web разработкой уже 4 года.
Было реализовано несколько интересных проектов. Я люблю сложные задачи и креативные проекты. Основное
направление в котором я работаю это разработка на CMS WordPress,
joomla, PHP . HTML , CSS. К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта.
После завершения проекта — Вы можете быть уверены, что при выявлении «багов»
в течении месяца после сдачи (если таковы найдёте, и резервная копия
при сдачи не отличается от кода и настроек админки, сервера и т.д.
сайта при выявлении) — будут исправлены!