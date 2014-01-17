Инженер, журналист, дизайнер, полиграфист

Закончил БГУИР (Бел.Гос.Университет Информатики и Радиоэлектроники) в Минске, факультет Компьютерного проектирования в 2003 году

Работал с 2003 г. по 2008 г. в РУП "Доме Прессы" (Минск) в качестве редактора технического, верстальщика различных печатных изданий. Готовил материалы к печати.

После с 2008 года по 2010 г. работал на телевидении (телеканалы ОНТ и в местной кабельно сети) инженером,параллельно занимался журналистикой и графикой. Делал коллажи для изданий, готовил авторские материалы на www.nightlab.by и в печатные СМИ, ездил на выездные мероприятия (Евровидение, премьера нового альбом DJ Tiesto в Киеве, Таврийские игры 2005,2006,2007 и другие).

Второе высшее. Закончил БГУ (БелГос Университет), факультет журналистики, специализация радио-телевидение-web-журналистика в 2009 году. Женился, в 2008 году. В 2009 стал отцом любимой дочки Софьи.

С 2010г. работаю в РУП "Белтелеком", инженером связи, так сказать ради карьезного роста) одновременно работаю журналистом для alternative-by.org и ряда печатных молодежных газет РБ. Хотелось бы заниматься дизайном и верской, для сохранения наработанных навыков и для собвственного развития. Вот собственно и всё.