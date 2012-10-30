bes_dimm

Дмитрий bes_dimm

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка сайтов (+ сайты под ключ). Мои гарантии = Ваша уверенность.

Полное резюме можно просмотреть на сайте http://www.free-lance.ru/users/bes_dimm/

Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
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