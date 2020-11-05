bes_photographer

Работы с фотографиями, от проявки до журнальной ретуши. Быстро, качественно, надежно.
Моя официальная группа с работами.
Занимаюсь профессиональной съёмкой и обработкой фотографий более 5 лет.
Создание высококачественного видео с музыкой из фотографий в формате 4К.
Реставрация старых фотографий.
Стилизация ваших фото под заданную тематику. Художественная обработка. Создание коллажей.
Удаление объектов с фото, инста-обработка для вашего контента, создание открыток и многое другое.
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