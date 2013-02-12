beskozirochka

О себе: креативна, инициативна, ответственна и исполнительна, активна, прогрессивна, скромна ;)
Живу в г. Яровое(Алтайский край). Работаю с проектами со всей России.
Любимые темы: детские и женские интернет-магазины, тема межличностных отношений интересна очень.
_____________________________Администратор групп ВК:
• Создание, оформление (связи с дизайнерами), вики-разметка, ведение (модерация) и развитие групп в ВК
• Создание контент-плана; рекламной кампании, подбор рекламных площадок в ВК
• Публикация интересного, иллюстрированного, «вирусного» контента (цитаты, притчи, истории с фотографиями)
• Общение с участниками, публикация постов и опросов, подразумевающих дискуссии в комментариях
• Публикация редакционного материала т.о., чтобы по ссылке участники переходили на основной сайт, благодаря чему увеличивается трафик
• Мониторинг близких по тематике групп в ВК для изучения и знания конкурентов ВК
• Привлечение трафика из соц.сетей на сайт
• Статистика, анализ и отчеты по ведению группы
Лучший результат увеличения численности группы с использованием бесплатных методов продвижения с 0 до 200чел.(за месяц)
Стоимость работ:
Создание группы с нуля, создание мини-сайта внутри группы, составление описания группы цепляющего ЦА, уникальный адрес от контакта-3000руб.
Ведение группы-200руб\час.
_____________________________Специалист по трафику из соц. сетей:
► Поиск эффективных рекламных площадок в Вконтакте, Facebook, ЖЖ и Twitter
► Составление рекламного поста цепляющего ЦА
► Подробный отчет по рекламной компании ( конверсия и монитизация)
Цены: 200 руб-поиск тестовых рекламных площадок, 200 руб- выход объявления, 100 руб-поиск и обработка картинки для объявления.
Специализации: Администратор групп Вконтакте, Специалист по трафику из соц. сетей.