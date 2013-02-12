beskozirochka

Администратор ВК, Специалист по трафику из соц.сетей

О себе: креативна, инициативна, ответственна и исполнительна, активна, прогрессивна, скромна ;)

Живу в г. Яровое(Алтайский край). Работаю с проектами со всей России.

Любимые темы: детские и женские интернет-магазины, тема межличностных отношений интересна очень.

_____________________________Администратор групп ВК:

• Создание, оформление (связи с дизайнерами), вики-разметка, ведение (модерация) и развитие групп в ВК

• Создание контент-плана; рекламной кампании, подбор рекламных площадок в ВК

• Публикация интересного, иллюстрированного, «вирусного» контента (цитаты, притчи, истории с фотографиями)

• Общение с участниками, публикация постов и опросов, подразумевающих дискуссии в комментариях

• Публикация редакционного материала т.о., чтобы по ссылке участники переходили на основной сайт, благодаря чему увеличивается трафик

• Мониторинг близких по тематике групп в ВК для изучения и знания конкурентов ВК

• Привлечение трафика из соц.сетей на сайт

• Статистика, анализ и отчеты по ведению группы

Лучший результат увеличения численности группы с использованием бесплатных методов продвижения с 0 до 200чел.(за месяц)

Стоимость работ:

Создание группы с нуля, создание мини-сайта внутри группы, составление описания группы цепляющего ЦА, уникальный адрес от контакта-3000руб.

Ведение группы-200руб\час.

_____________________________Специалист по трафику из соц. сетей:

► Поиск эффективных рекламных площадок в Вконтакте, Facebook, ЖЖ и Twitter

► Составление рекламного поста цепляющего ЦА

► Подробный отчет по рекламной компании ( конверсия и монитизация)

Цены: 200 руб-поиск тестовых рекламных площадок, 200 руб- выход объявления, 100 руб-поиск и обработка картинки для объявления.

Специализации: Администратор групп Вконтакте, Специалист по трафику из соц. сетей.