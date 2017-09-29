besmartuis

BeSmart UIS – белорусская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения.

Мы имеем компетенции:

- в разработке ПО для управления программами лояльности клиентов ("Моцная картка", "AMEX MR");

- в создании программно-аппаратных решений для парковок автотранспорта открытого и закрытого типа, платных и ведомственных(г.Мигск, г.Гродно, г.Могилев);

- в настройке и сопровождении IT инфраструктуры компаний, включая IT мониторинг программно-аппаратных компонентов компании с проактивной реакцией на возникающие события, IP Телефонией итд;

- в развертывании и сопровождении CRM систем (open source проекты).

Мы оказываем полный цикл IT услуг для малого, среднего и крупного бизнеса.

Мы имеет команду профессионалов, с огромным опытом решения задач любой сложности.

Уверены, что мы те, за кого себя выдаем.