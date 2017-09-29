besmartuis

BeSmart UIS – белорусская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения.
Мы имеем компетенции:
- в разработке ПО для управления программами лояльности клиентов ("Моцная картка", "AMEX MR");
- в создании программно-аппаратных решений для парковок автотранспорта открытого и закрытого типа, платных и ведомственных(г.Мигск, г.Гродно, г.Могилев);
- в настройке и сопровождении IT инфраструктуры компаний, включая IT мониторинг программно-аппаратных компонентов компании с проактивной реакцией на возникающие события, IP Телефонией итд;
- в развертывании и сопровождении CRM систем (open source проекты).
Мы оказываем полный цикл IT услуг для малого, среднего и крупного бизнеса.
Мы имеет команду профессионалов, с огромным опытом решения задач любой сложности.
Уверены, что мы те, за кого себя выдаем.