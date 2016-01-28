Образование 2012- Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценкисоответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)
Аспирантура Кандидат экономических наук.
Тема диссертации: «Повышение качества управления жилым фондом наосновании общественной самоорганизации контроля» 2011- Российская академия народного хозяйства и государственной службы приПрезиденте Российской Федерации
MBA 2010- Webster University, Geneva, SwitzerlandMBAFinance- FINC 5000- Grade A
Marketing- MRKT 5000- Grade B 2009- Самарский государственный архитектурно-строительный университет, СамараМенеджмент организации
2006- Bellerbys College, Brighton
Business Foundation Беллербис колледж, Брайтон, ВеликобританияОсновы бизнеса