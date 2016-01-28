bess222

Никита Афанасьев bess222

 
37 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Образование 2012- Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценкисоответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

Аспирантура Кандидат экономических наук.

Тема диссертации: «Повышение качества управления жилым фондом наосновании общественной самоорганизации контроля» 2011- Российская академия народного хозяйства и государственной службы приПрезиденте Российской Федерации

MBA 2010- Webster University, Geneva, SwitzerlandMBAFinance- FINC 5000- Grade A

Marketing- MRKT 5000- Grade B 2009- Самарский государственный архитектурно-строительный университет, СамараМенеджмент организации

2006- Bellerbys College, Brighton

Business Foundation Беллербис колледж, Брайтон, ВеликобританияОсновы бизнеса