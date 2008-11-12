ФИО:

Бессонов Александр Евгеньевич

Год, Место рождения:

30 июля 1984 Петропавловск-Камчатский.

Место прописки\проживания:

Украина, АРК, г. Севастополь, Нахимовский район

Знания навыки:

Знание ос Linux (предпочтительно RedHat Подобный) на уровне администратора: Настройка сопровождение http (Apache,Nginx), MySql – расцениваю как очень хороший уровень. IPTABLES,EBTABLES, BIND, Анализ трафика tcpdump(Отлично ориентируюсь в выводе), Bash скрипты Удалённое администрирование, Построение администрирование сложных сетей. Знание следующих языков программирования php + ооп(использую более 5 лет много рабочих проэктов, отличное ориентирование в чужом коде, люблю комментировать свой код) AJAX, DHTML, XML(где надо использую(часто для портации данных) но сильной привязанности к этой технологии не испытываю). Также знание Языка С но на данный момент нет надобности в использовании(практики меньше).

На данный момент работаю системным администратором + программистом в севастопольском провайдере SuperSky. Проекты сделанные на данном месте работы: Автоматическая система парсинга биллинговой базы данных, построение правил iptables при помощи выходных данных для отключения пользователей от сервисов. Разработка сложной системы управления персоналом тех отдела и абонентского отдела(специальное ПО по типу ТикетнойСистемы), Написание прикладного интерфейса для биллинговой системы. Партировиние данных из старой биллинговой системы в новую. Поддержка Web серверов и соответствующего ПО. Короче всё что связанно с программированием и администрированием(всего не перечислиш и не вспомниш ) ). Вся работа проводиться в ос Linux в удаленном режиме ssh в серверную приезжаю раз в квартал.