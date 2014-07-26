макет визиток, флаеров, постеров, сити формат, верстка и продвижение сайтов

Skype:bessonovk91

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Веб дизайн: Сайт под ключ, дизайн сайтов, дизайн и разработка интерфейсов для всех типов платформ, верстка.

Фир стиль: Создание фирменных знаков, логотипов, шрифтовых логотипов, иконки, иконки для любых типов платформ/

Реклама: дизайн визиток, флаеров, сити формат,баннеров