макет визиток, флаеров, постеров, сити формат, верстка и продвижение сайтов
Skype:bessonovk91
Веб дизайн: Сайт под ключ, дизайн сайтов, дизайн и разработка интерфейсов для всех типов платформ, верстка.
Фир стиль: Создание фирменных знаков, логотипов, шрифтовых логотипов, иконки, иконки для любых типов платформ/
Реклама: дизайн визиток, флаеров, сити формат,баннеров
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Портфолио
- PR-кампания121 просмотр
- Раздатка100 просмотров
- Визитки454 просмотра
- ПРПК337 просмотров