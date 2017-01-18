Если может кто-то, значит могу и Я
*********************** Социальные сети ***********************
- Дизайн и верстка групп/сообществ Вконтакте,FB,OK,Twitter. От 500 рублей, от 3 часов.
- Ведение и продвижение ваших сообществ в социальных сетях.
- Увеличение трафика и лидов из социальных сетей.
- Адаптация и брендирование контента, составление контент-плана и контент-стратегии.
- Написание контента, интересных статей в блог с фото и видео.
- Таргетинг в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
*********************** Вёрстка сайтов ***********************
- Ручная вёрстка.
- PSD 2 HTML.
- Семантическая вёрстка.
- Адаптивная вёрстка.
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