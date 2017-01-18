Если может кто-то, значит могу и Я

*********************** Социальные сети ***********************

- Дизайн и верстка групп/сообществ Вконтакте,FB,OK,Twitter. От 500 рублей, от 3 часов.

- Ведение и продвижение ваших сообществ в социальных сетях.

- Увеличение трафика и лидов из социальных сетей.

- Адаптация и брендирование контента, составление контент-плана и контент-стратегии.

- Написание контента, интересных статей в блог с фото и видео.

- Таргетинг в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

*********************** Вёрстка сайтов ***********************

- Ручная вёрстка.

- PSD 2 HTML.

- Семантическая вёрстка.

- Адаптивная вёрстка.