bessyxa

Кирилл bessyxa

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Если может кто-то, значит могу и Я

*********************** Социальные сети ***********************

- Дизайн и верстка групп/сообществ Вконтакте,FB,OK,Twitter. От 500 рублей, от 3 часов. 

- Ведение и продвижение ваших сообществ в социальных сетях. 

- Увеличение трафика и лидов из социальных сетей. 

- Адаптация и брендирование контента, составление контент-плана и контент-стратегии. 

- Написание контента, интересных статей в блог с фото и видео. 

- Таргетинг в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

*********************** Вёрстка сайтов ***********************

- Ручная вёрстка.

- PSD 2 HTML.

- Семантическая вёрстка.

- Адаптивная вёрстка.

HTML