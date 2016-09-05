Для портала - каталог ветклиник и детских садов vetatlas требуется контент-специалист / копирайтер по добавлению и редактирования компаний в каталоге - временно на текущий объем! Новые карточки - порядка 5000 штук Старые карточки - ...
- $300Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Проект для сайта: В проекте Ветатлас на сайте http://vetatlas.ru/ ТЗ: необходимо разработать картинку заставки под фильтром слайдера - https://yadi.sk/i/m-BYEogx3KG2d5 Ее надо сделать в цветах нашего сайта. ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Делаем отзывы о частных детских садах в нашем каталоге на сайте best-mother.ru Один отзыв от 450 до 850 збп (без ошибок и без лишних пробелов) Отзывы могут быть как ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо лайкнуть в вконтакте и facebook - 20 статей на главной странице best-mother.ru, а также 20 частных детских садов в каталоге и 20 государственных детских садов в каталоге. (https://best-mother.ru/kindergarten/) Ваши аккаунты должны быть только ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо красочно оформить группу в твиттере https://twitter.com/Best_Mother_ru и привлечениям реальных подписчиков! Цель - привлечь 300 новых РЕАЛЬНЫХ подписчиков! Сроки - чем раньше, тем лучше Цена - 2000 рублей! Оплата по факту!Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $900
Для портала - каталог детских садов best-mother.ru требуется контент-специалист / копирайтер по добавлению детских садов. Работает в CMS Битрикс (обязателен опыт работы с CMS). Задачи - добавить как можно ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо написать статью для сайта https://best-mother.ru/ , описывающую скороговорки для детей, разные варианты и т.п. Ключ 1 Скороговорки для детей Ключ 2 Научить детей правильно говорить Ключ 3 Быстро говорить ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Необходимо написать статью, описывающую наш портал https://best-mother.ru/ - как каталог детских садов, занятий для детей, а также в помощь при выборе нянь и репетиторов для портала http://dp-malish.com Описание нашего сайта надо сделать в ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Добрый день. Нужно составить 24 мелких текста по заданию (в приложении). Каждый текст в сумме от 1700 до 2000 символов без пробелов по шаблону. К каждому имени подбирается ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать отзывы для интернет магазина, оплата за размещенный отзыв по 50р за штуку, не более 5 штук в день. Оплата на карту яндекса, сбера или киви в течение 3 дней с ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
У проекта best-mother.ru есть много мелких задач, проект сейчас серьезно перерабатывается. 1 - оставить страницу www.best-mother.ru/marks/... и сделать ее урл транслитом www.best-mother.ru/marks/ ..., причем со старого урла сделать 301 редирект Сейчас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад