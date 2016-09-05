best-mother

Александр best-mother

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить и отредактировать новые компании на сайте

    $300

    Для портала - каталог ветклиник и детских садов vetatlas требуется контент-специалист / копирайтер по добавлению и редактирования компаний в каталоге - временно на текущий объем! Новые карточки - порядка 5000 штук Старые карточки - ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна слайдер (заставка)

    Проект для сайта: В проекте Ветатлас на сайте http://vetatlas.ru/ ﻿ ТЗ: необходимо разработать картинку заставки под фильтром слайдера -  https://yadi.sk/i/m-BYEogx3KG2d5   Ее надо сделать в цветах нашего сайта. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO кампания по крауду

    $30

    Необходимо размещать ссылки на наш сайт!  внешние ссылки с соц групп и сайтах на разные тематические разделы сайта - по 30 рублей за штуку (в основном на новые страницы сайта, отслеживая их по автопостингу в ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Развитие форума на сайте

    $20

    На нашем сайте необходимо развивать форум. комментарии на форуме - размером не менее 250 символов без пробелов с уникальностью от 90% по text.ru - 10 рублей за штукусоздание и развитие собственной темы на нашем ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Комментарии к статьям

    $100

    Необходимо писать комментарии к статьям на нашем сайте. каждый комментарии к статье на нашем сайте с реальным мнением, с указанием профессиональных аспектов, размером не менее 250 символов без пробелов с уникальностью от 90% ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лайки и репосты

    $15

    Необходимо лайкнуть в вконтакте и facebook - 20 статей на главной странице best-mother.ru, а также 20 частных детских садов в каталоге и 20 государственных детских садов в каталоге.  (https://best-mother.ru/kindergarten/) Ваши аккаунты должны быть только ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Привлечение подписчиков в Twitter

    $67

    Необходимо красочно оформить группу в твиттере https://twitter.com/Best_Mother_ru и привлечениям реальных подписчиков! Цель - привлечь 300 новых РЕАЛЬНЫХ подписчиков! Сроки - чем раньше, тем лучше Цена - 2000 рублей! Оплата по факту!

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется контенщик - добавление детских садов

    $900

    Для портала - каталог детских садов best-mother.ru требуется контент-специалист / копирайтер по добавлению детских садов. Работает в CMS Битрикс (обязателен опыт работы с CMS). Задачи - добавить как можно ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья про скороговорки

    $8

    Необходимо написать статью для сайта https://best-mother.ru/ , описывающую скороговорки для детей, разные варианты и т.п. Ключ 1 Скороговорки для детей Ключ 2 Научить детей правильно говорить Ключ 3 Быстро говорить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья для описания портала

    $2

    Необходимо написать статью, описывающую наш портал https://best-mother.ru/ - как каталог детских садов, занятий для детей, а также в помощь при выборе нянь и репетиторов для портала http://dp-malish.com Описание нашего сайта надо сделать в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны отзыва на маркете

    Нужно написать отзывы для интернет магазина, оплата за размещенный отзыв по 50р за штуку, не более 5 штук в день.  Оплата на карту яндекса, сбера или киви в течение 3 дней с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта best-mother.ru на codeigniter

    У проекта best-mother.ru есть много мелких задач, проект сейчас серьезно перерабатывается. 1 - оставить страницу www.best-mother.ru/marks/... и сделать ее урл транслитом www.best-mother.ru/marks/ ..., причем со старого урла сделать 301 редирект   Сейчас ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна слайдер (заставка)
Александр, отличный заказчик с очень интересным проектом! Всё понравилось: понятное ТЗ, постоянно на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Очень быстро и качественно все сделал. Несколько раз сам напоминал нам о проекте и поставленных вопросах.
Ответный отзыв
outworker1
40 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужны отзыва на маркете
Хороший заказчик, ответил на все мои вопросы, все как договаривались. Рекомендую!
Хороший исполнитель. Сделал вперед, даже не потребовав оплату за тест.
Ответный отзыв