best_freiend

Даша, добрый день! Хочу предложить вам сотрудничество в компании Elyland (написание текстов на информационно-развлекательные порталы). Тематика одного - эпоха 80-х и 90-х (всё, что связано с этими временами). Тематика второго портала - желания и их удовлетворение (с интимом ...