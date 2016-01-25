best_freiend

Даша, добрый день! Хочу предложить вам сотрудничество в компании Elyland (написание текстов на информационно-развлекательные порталы). Тематика одного - эпоха 80-х и 90-х (всё, что связано с этими временами). Тематика второго портала - желания и их удовлетворение (с интимом ...
- Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт8 лет назад
Кира, здравствуйте! Очень заинтересовало Ваше резюме. Меня зовут Лана Митченко, я хочу предложить вам сотрудничество с нашей компанией в качестве редактора сайта или сайтов. Запускаются два новых портала. Один посвящен эпохе 80-х и 90-х (символы, люди, вещи, истории, события и ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Очень заинтересовало Ваше резюме на сайте Веблансер. Меня зовут Лана Митченко, я хочу предложить вам сотрудничество с нашей компанией в качестве редактора сайта или сайтов. Запускаются два новых портала. Один посвящен эпохе 80-х и 90-х (символы, люди, вещи, истории, ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт8 лет назад