Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD
- Адаптивность
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ.
Образование:
Информационные системы и информационные технологии