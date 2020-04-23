Только качественно и в срок - вёрстка сайтов . БЭМ, CSS3\HTML5,

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

﻿Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

﻿Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

- Адаптивность

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ.

Образование:

Информационные системы и информационные технологии