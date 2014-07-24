bestachenko

Грамотно,качественно,в разумные сроки
Здравствуйте!
На этом сайте я совсем недавно, но, надеюсь, вас не спугнет отсутствие отзывов, портфолио и всего прочего, что приходит со временем и опытом
О себе: закончила школу с филологическим уклоном, прохожу курсы по знанию английского языка, студентка 4-го курса филологического ВУЗа, имею опыт в работе с текстом
На данный момент могу предоставить такие услуги:
рерайт/копирайт текстов
корректировка текста
набор текста
написание авторских статей
описание услуг и товаров
К любой работе отношусь ответсвенно