bestandrusha

Оветственный, решительный, открытый, добрый, честный, пунктуальный.

Карпов Андрей Владимирович

Сведения о себе:

Семейное положение - не женат, детей нет

Цель: Устройство на работу, профессиональный рост

Образование:

2002-2004гг.- обучался в классе по профилю управленческая деятельность с отдельным изучением дисциплин Менеджмент, Деловой этикет, Социология, Культурология

2004-2005гг. - обучался в Саратовской Государственной Академии Права на 1 курсе

2005- по настоящее время обучаюсь в Московской Государственной Юридической Академии Института Правоведения на дневном отделении (бюджет) 5 курса по гражданско-правовой специализации на кафедре предпринимательского(хозяйственного) права.

Профессиональный опыт:

02.07.2007 - 13.07.2007 - проходил практику в Тверском районном суде г. Москвы (есть рекомендация и отчёт);

16.07.2007 -27.07.2007 - проходил практику в Савеловской межрайонной прокуратуре г. Москвы

03.08.2009- 28.08.2009 - проходил производственную практику в ОАО "Объединенная Энергетическая Компания" (имеется отличная характеристика)

Технические навыки:

Опытный пользователь ПК: офисный пакет Windows, Internet;

Офисное оборудование

Интересы и увлечения:

Многократный победитель межвузовских и вузовских конференций (например: 1-ое место в межвузовской конференции в г. Саратове в 2005 году в секции Теории государства и права на тему: "Правовой нигилизм и правовой идеализм в современном российском обществе: анализ и пути решения проблем");

Различные публикации в том числе в сети Интернет (например: "Калининградская область как приоритетный регион сотрудничества между РФ и ЕС"- с конференции организующей кафедрой Права Европейского Союза Московской Государственной Юридической Академии);

Спорт (бег, фитнес, теннис, плавание), театр ( опера, балет, оперетта).

Личные качества:

Настойчивость в достижении цели, корректность и пунктуальность;

Умение налаживать, поддерживать и развивать деловые отношения;

Способность оперативно реагировать на изменение ситуации и принимать продуманные решения, умение быстро схватывать суть вопроса;

Неординарность мышления и изобретательность для достижения поставленной цели;

Стремление к повышению профессионального уровня;

Коммуникабельность, отзывчивость, тактичность, бесконфликтность.