bestandrusha

Карпов Андрей Владимирович
Сведения о себе:
Семейное положение - не женат, детей нет
Цель: Устройство на работу, профессиональный рост
Образование:
2002-2004гг.- обучался в классе по профилю управленческая деятельность с отдельным изучением дисциплин Менеджмент, Деловой этикет, Социология, Культурология
2004-2005гг. - обучался в Саратовской Государственной Академии Права на 1 курсе
2005- по настоящее время обучаюсь в Московской Государственной Юридической Академии Института Правоведения на дневном отделении (бюджет) 5 курса по гражданско-правовой специализации на кафедре предпринимательского(хозяйственного) права.
Профессиональный опыт:
02.07.2007 - 13.07.2007 - проходил практику в Тверском районном суде г. Москвы (есть рекомендация и отчёт);
16.07.2007 -27.07.2007 - проходил практику в Савеловской межрайонной прокуратуре г. Москвы
03.08.2009- 28.08.2009 - проходил производственную практику в ОАО "Объединенная Энергетическая Компания" (имеется отличная характеристика)
Технические навыки:
Опытный пользователь ПК: офисный пакет Windows, Internet;
Офисное оборудование
Интересы и увлечения:
Многократный победитель межвузовских и вузовских конференций (например: 1-ое место в межвузовской конференции в г. Саратове в 2005 году в секции Теории государства и права на тему: "Правовой нигилизм и правовой идеализм в современном российском обществе: анализ и пути решения проблем");
Различные публикации в том числе в сети Интернет (например: "Калининградская область как приоритетный регион сотрудничества между РФ и ЕС"- с конференции организующей кафедрой Права Европейского Союза Московской Государственной Юридической Академии);
Спорт (бег, фитнес, теннис, плавание), театр ( опера, балет, оперетта).
Личные качества:
Настойчивость в достижении цели, корректность и пунктуальность;
Умение налаживать, поддерживать и развивать деловые отношения;
Способность оперативно реагировать на изменение ситуации и принимать продуманные решения, умение быстро схватывать суть вопроса;
Неординарность мышления и изобретательность для достижения поставленной цели;
Стремление к повышению профессионального уровня;
Коммуникабельность, отзывчивость, тактичность, бесконфликтность.