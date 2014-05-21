Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Никита оперативно провел анализ и указал пути решения проблемы. Порадовал профессиональный подход, коммуникабельность, готовность помочь. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ставит понятные задачи, коммуникативный. Рекомендуем к сотрудничеству!
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1 отзыв
от $5
от 3 дней
#1235
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#884
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#2189
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2676
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3060