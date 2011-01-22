bestlitera

Екатерина bestlitera

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Профессиональный копирайтер, поэт, журналист.

Кандидат наук, член союза писателей России.

Пишу уникальные грамотные тексты, качественный веб-контент, продающие тексты, интернет-новости, разработываю нестандартные рекламные статьи и коммерческие предложения, придумываю оригинальные названия и слоганы.

Ваш заказ будет выполнен профессионально, грамотно и в срок.

Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $2
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 1 дня
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