Профессиональный копирайтер, поэт, журналист.

Кандидат наук, член союза писателей России.

Пишу уникальные грамотные тексты, качественный веб-контент, продающие тексты, интернет-новости, разработываю нестандартные рекламные статьи и коммерческие предложения, придумываю оригинальные названия и слоганы.

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