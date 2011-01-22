Профессиональный копирайтер, поэт, журналист.
Кандидат наук, член союза писателей России.
Пишу уникальные грамотные тексты, качественный веб-контент, продающие тексты, интернет-новости, разработываю нестандартные рекламные статьи и коммерческие предложения, придумываю оригинальные названия и слоганы.
Ваш заказ будет выполнен профессионально, грамотно и в срок.
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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