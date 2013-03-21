Люблю качественые работы, поэтому главное в моих услугах - это качество.

Привет, так как Вы уже на моей странице то наверняка ищете качественую продукцыю. А значит вы пришли по правельному адресу. Я Павел, и у меня вы можете воспользоваться следуйщими услугами:

1) Создание логотипа для вашего бизнеса/ товара/ сайта.

2) Создание плакатов, обявлений, флаеров.

3) Создание визитных карточек.

4) Создание меню для ресторанов.

5) Монтаж видео роликовюю

6) Фото корекцыя.

7) А также услуги другой деятельности.