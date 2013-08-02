asterisk-разработчик
voip, asterisk, python, perl, mysql, oracle, redis, memcache, разработка, проектирование, коммуникабельность, ответственность, женат, есть военный билет, способен быстро вникнуть и разобраться, готов работать удалённо, за достойную оплату готов писать что угодно, кому угодно и на чём угодно ;)
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
AsteriskHTML
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!