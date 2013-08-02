betaru

Виталий betaru

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
asterisk-разработчик

voip, asterisk, python, perl, mysql, oracle, redis, memcache, разработка, проектирование, коммуникабельность, ответственность, женат, есть военный билет, способен быстро вникнуть и разобраться, готов работать удалённо, за достойную оплату готов писать что угодно, кому угодно и на чём угодно ;)

Отзывы заказчиков

VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Asterisk/Настроить маршрут входящего звонка
AsteriskHTML
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!