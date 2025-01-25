beto-design

Designer

Опытный видео-дизайнер с большим багажом знаний в сфере дизайна, 3d-моделирования и анимации к Вашим услугам.

Ответственный, исполнительный. Постоянное саморазвитие, интерес к работе.

В перечень моих услуг входят: 3d-графика, видеомонтаж и постпродакшн, изготовление "упаковок" к ТВ-программам, визитки, баннеры, логотипы и многое другое...

Основные программы, используемые в работе: 3dsmax, ZBrush, After Effects, Photoshop, CorelDraw.

Showreel можно посмотреть тут: https://youtu.be/qzc9F9SJgZ0

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