Куплю программу для автоподнятия объявлений. Поднятие объявления - операция, при которой дата объявления меняется на текущую, счетчик просмотров сбрасывается, и соответственно объявление поднимается в списке объявлений наверх как вновь поданное. Как правило, наиболее активно ...