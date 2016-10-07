Куплю программу для автоподнятия объявлений. Поднятие объявления - операция, при которой дата объявления меняется на текущую, счетчик просмотров сбрасывается, и соответственно объявление поднимается в списке объявлений наверх как вновь поданное. Как правило, наиболее активно ...
Оборудование и технологии
Ищу программу для автоподнятия объявлений на различных ресурсах.
Вот список сайтов, где должна работать по автоподнятию программа!
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- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад