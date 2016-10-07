beton55

Владимир beton55

 
70 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Оборудование и технологии

Ищу программу для автоподнятия объявлений на различных ресурсах.

Вот список сайтов, где должна работать по автоподнятию программа!

estateline.ru

1000dosok.ru

objavlenija.ru

chance.ru

prorab.net

72quality.ru

megasklad.ru

buyreklama.ru

unibo.ru

baraholka.mastercity.ru

kupiprodai.ru

doreno.ru

gde.ru

kyiv.ukrboard.com.ua

board.com.ua

miltor.ru

expertcen.ru

rosfirm.ru

bizator.ru

doreno.ru

dmir.ru

dersen-nn.ru

m.oborudunion.ru

oborudunion.ru

openrussia.ru

fis.ru

webprorab.com

stroyboard.su

stroyboard.su

sprosus.ru

slanet.ru

stroim123.com

selibo.ru

stroi-baza.ru

stroitelstvo.org

stroyland.biz

splyse.ru

stroyfirm.ru

stroyboard.su

stroyfirm.ru

litebeton.ru

mirstroek.ru

novosel.ru

  • Программа для автоподнятия объявлений.

    Куплю программу для автоподнятия объявлений. Поднятие объявления - операция, при которой дата объявления меняется на текущую, счетчик просмотров сбрасывается, и соответственно объявление поднимается в списке объявлений наверх как вновь поданное. Как правило, наиболее активно ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад