Разработчик сайтов на Tilda, инженер

Добрый день!

Я сертифицированный специалист по созданию сайтов на Tilda. Прошла обучение в академии Profreework. Высшее образование инженер-электронщик (бакалавриат, Государственный университет Дубна, с отличием) и инженер-физик (магистратура, Московский инженерно-физический институт, с отличием). Имею большой опыт в монтаже и трассировке печатных плат в САПР AltiumDesigner.

Хобби: акварельная иллюстрация, танцы, музыка.

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