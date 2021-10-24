Разработчик сайтов на Tilda, инженер
Добрый день!
Я сертифицированный специалист по созданию сайтов на Tilda. Прошла обучение в академии Profreework. Высшее образование инженер-электронщик (бакалавриат, Государственный университет Дубна, с отличием) и инженер-физик (магистратура, Московский инженерно-физический институт, с отличием). Имею большой опыт в монтаже и трассировке печатных плат в САПР AltiumDesigner.
Хобби: акварельная иллюстрация, танцы, музыка.
Мой Инстаграмм, страница в ВК.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сертификат курса Tilda, продвинутый уровень32 просмотра
- Сайт для рекламы букетов из холодного фарфора30 просмотров
- Сертификат по созданию лендингов на Tilda36 просмотров