bettywillow

Образование:
Среднее,
Непрерывное самообразование :)
Дополнительная информация / Опыт:
2011-2013 — администратор сайтов allmoldova.com и allfun.md (наполнение сайтов контентом)
2013-2016 — администратор сайтов allmoldova.com и allfun.md + alllady.md, alltravel.md (наполнение сайтов контентом)
2015-2018 — администратор сайтов и мобильного приложения (наполнение контентом), freelance
Навыки:
Уверенный пользователь ПК:
· пакет MS Office,
· Adobe Photoshop,
· Adobe Dreamweaver,
· Google таблицы,
· MailChimp рассылки,
· администрирование WordPress,
· баннерная система AX,
· работа с социальными сетями (facebook.com, vk.com, ok.ru, instagram),
· работа с текстами,
· чувство вкуса визуальной подачи контента
Владение языками:
· Русский (родной)
· Английский (разговорный)
· Румынский (разговорный)
Личные качества:
· Быстрая обучаемость
· Ответственность
· Внимательность
· Пунктуальность
· Усидчивость
· Желание работать и получать за это деньги