bettywillow

Контент менеджер, администрирование сайтов, копирайтинг

Образование:

Среднее,

Непрерывное самообразование :)

Дополнительная информация / Опыт:

2011-2013 — администратор сайтов allmoldova.com и allfun.md (наполнение сайтов контентом)

2013-2016 — администратор сайтов allmoldova.com и allfun.md + alllady.md, alltravel.md (наполнение сайтов контентом)

2015-2018 — администратор сайтов и мобильного приложения (наполнение контентом), freelance

Навыки:

Уверенный пользователь ПК:

· пакет MS Office,

· Adobe Photoshop,

· Adobe Dreamweaver,

· Google таблицы,

· MailChimp рассылки,

· администрирование WordPress,

· баннерная система AX,

· работа с социальными сетями (facebook.com, vk.com, ok.ru, instagram),

· работа с текстами,

· чувство вкуса визуальной подачи контента

Владение языками:

· Русский (родной)

· Английский (разговорный)

· Румынский (разговорный)

Личные качества:

· Быстрая обучаемость

· Ответственность

· Внимательность

· Пунктуальность

· Усидчивость

· Желание работать и получать за это деньги