betvan2000

Владимир Халявин 427650, Россия, Удмуртская Республика, с. Красногорское, пер. Депутатский, 14, кВ 1.
Тел:
8(34164) 2-13-53
e-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО “Последняя компания”
Ноябрь 1975- ноябрь 1977 Служба в рядах СА
- Служба на должностях рядового и сержантского состава
- Командир отделения
- Зам ком взвода
Сентябрь 1985 – январь 1987 Преподаватель истории. СПТУ№4, г. Ижевск, Удмуртия
Январь 1987-
март 1988 Инструктор РК КПСС. Индустриальный район, г. Ижевск, УР
Март 1988 –
сентябрь 1992 Заместитель директора СПТУ №4 по воспитательной работе
- Воспитательная работа среди учащихся училища
Сентябрь -1992
Апрель 1994 Директор ТОО «СЭВ»
http://www.creditnet.ru/info/?id=2179762
-Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Апрель 1994-
Сентябрь 2000 Исполнительный директор молодежного кафе. С Красногорское, Удмуртия
- организация и проведение молодежных вечеров
Сентябрь 2000-
По н/вр Учитель истории и обществознания, Красногорская СОШ, УР
Март 2006- по н/вр Корреспондент районной газеты «Победа»
С. Красногорское, УР (совместительство)
- публикация материалов по темам экологии, предпринимательства
-вебмастер
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1980 – июнь 1985 Удмуртский Государственный Университет им. Ломоносова
- факультет “история”
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- создаю сайты на движке (CMS) wordpress
- примеры сайтов: http://pobeda1.ru/
- ОКОЛО ПОЛУГОДА РАБОТАЛ ДИСПЕТЧЕРОМ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ В МОСКВЕ (Удаленная работа) http://www.6628766.ru/
ПУБЛИКАЦИИ
- Постоянные статьи в районной газете «Победа” (http://pobeda1.ru/?cat=9)
- Гайдпарк ( http://gidepark.ru/account)
- Портал новостей Newsland http://www.newsland.ru/
В области рерайта писал статьи на заказ по тематикам:
1. Полезные советы (с исходниками)
2. Автомобили ретро (без исходников)
ПРОЧЕЕ
Курю, не употребляю, не женат, имеются водительские права, возможны командировки и переезд
Хобби – йога, природа
Скайп: betvan2000