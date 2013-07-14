betvan2000

О себе

Владимир Халявин 427650, Россия, Удмуртская Республика, с. Красногорское, пер. Депутатский, 14, кВ 1.

Тел:

8(34164) 2-13-53

e-mail: [email protected]

[email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО “Последняя компания”

Ноябрь 1975- ноябрь 1977 Служба в рядах СА

- Служба на должностях рядового и сержантского состава

- Командир отделения

- Зам ком взвода

Сентябрь 1985 – январь 1987 Преподаватель истории. СПТУ№4, г. Ижевск, Удмуртия

Январь 1987-

март 1988 Инструктор РК КПСС. Индустриальный район, г. Ижевск, УР

Март 1988 –

сентябрь 1992 Заместитель директора СПТУ №4 по воспитательной работе

- Воспитательная работа среди учащихся училища

Сентябрь -1992

Апрель 1994 Директор ТОО «СЭВ»

http://www.creditnet.ru/info/?id=2179762

-Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

Апрель 1994-

Сентябрь 2000 Исполнительный директор молодежного кафе. С Красногорское, Удмуртия

- организация и проведение молодежных вечеров

Сентябрь 2000-

По н/вр Учитель истории и обществознания, Красногорская СОШ, УР

Март 2006- по н/вр Корреспондент районной газеты «Победа»

С. Красногорское, УР (совместительство)

- публикация материалов по темам экологии, предпринимательства

-вебмастер

http://pobeda1.ru/

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1980 – июнь 1985 Удмуртский Государственный Университет им. Ломоносова

- факультет “история”

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- создаю сайты на движке (CMS) wordpress

- примеры сайтов: http://pobeda1.ru/

http://vladhal.ru/

http://polsov18.ru/

- ОКОЛО ПОЛУГОДА РАБОТАЛ ДИСПЕТЧЕРОМ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ В МОСКВЕ (Удаленная работа) http://www.6628766.ru/

ПУБЛИКАЦИИ

- Постоянные статьи в районной газете «Победа” (http://pobeda1.ru/?cat=9)

- Гайдпарк ( http://gidepark.ru/account)

- Портал новостей Newsland http://www.newsland.ru/

В области рерайта писал статьи на заказ по тематикам:

1. Полезные советы (с исходниками)

2. Автомобили ретро (без исходников)

ПРОЧЕЕ

Курю, не употребляю, не женат, имеются водительские права, возможны командировки и переезд

Хобби – йога, природа

Скайп: betvan2000