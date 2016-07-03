ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ИЛЛЮСТРАЦИЯ, ПРЕИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ......

По образованию я художник-график, графический дизайнер. Закончила художественную академию, по специальности графический дизайн. Работаю с разработкой фирменнго стиля ( логитип, визитки, фирменные бланки, конверты... и т.д), оформлением книг, переодических изданий, подарочных изданий. Занимаюсь плакатом. Пишу картины, преимущественно в графической технике. Также принимаю индивидуальные заказы, нестандартные задачи, если, конечно, это в моей компетенции.

Работаю в программах Adobe (преимущественно в иллюстраторе).