bevika

Виктория Бейгуленко bevika

 
41 годУкраина/Знаменка
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

БЕЙГУЛЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

адрес: Кировоградская область

пос.Знаменка

ул.Гагарина,58

моб тел: 80976396488

дом тел: 8(233)49393

ICQ 441034067

e-mail: [email protected]

Образование:

2001-2004г - Кировоградский Государственный Педагогический Университет им.В.Винниченко

Психолого-педагогический факультет

1997-2001г - Педагогический колледж им.А.Сухомлинского

Работа:

С 2008г - Знаменский Профессиональный лицей. Преподаватель английского языка

Дополнительная информация:

Владение ПК. Знание английского языка. Организаторские способности, креативность, пунктуальность, ответственность