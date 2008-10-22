БЕЙГУЛЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
адрес: Кировоградская область
пос.Знаменка
ул.Гагарина,58
моб тел: 80976396488
дом тел: 8(233)49393
ICQ 441034067
e-mail: [email protected]
Образование:
2001-2004г - Кировоградский Государственный Педагогический Университет им.В.Винниченко
Психолого-педагогический факультет
1997-2001г - Педагогический колледж им.А.Сухомлинского
Работа:
С 2008г - Знаменский Профессиональный лицей. Преподаватель английского языка
Дополнительная информация:
Владение ПК. Знание английского языка. Организаторские способности, креативность, пунктуальность, ответственность