bezdnazvezd

Опыт работы

05.2016 – по данный момент , эко-товары Ecotopia – администратор( продвижение магазина, интернет-магазин, ведение аккаунтов в соц. сетях, общение с поставщиками и покупателями, решение первоочередных задач ,программы 1С, МС, ведение документации, касса)

09.2015 – 2016 - Йога инструктор ( Батутный центр Skylife)

09.2015 – 02.2016 Батуный центр Skylife – Администратор (работа в соц. сетях, продвижение услуг, рассылка, простейшие таблицы Excel , инвентаризация, заказ необходимых товаров для продажи, работа с клиентами, обработка вопросов с сайта )

02.2015 – 09.2014 Организация и проведение фестивалей и соревнований по экстремальным видам спорта I’mpulse ( Создание и разработка идеи и структуры мероприятия, smm деятельность – продвижение мероприятия, работа с прессой и спонсорами )-

03.2013 – 12.2014 Пространство СкаFUNдр . Менеджер по развитию (развитие пространства на новом месте с нуля, поиск подходящей продукции, общение с поставщиками и клиентами )

Имею опыт работы в стандартных программах MS Office, программе 1С , Мой склад, так же работаю в графическом редакторе - AddobePhotoshop и с графическим планшетом.

Интернет ресурс – SMM ведение пабликов и продвижение групп в соц. сетях, создание событий и работа с аудиторией (общение с пользователями)