Сайт под ключ, интернет магазин с нуля, ремонт сайтов. Joomla, OpenCart...

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Тут вы можете увидеть основную информацию по работе со мной.

» Работаю своими руками © не посредник!

» Создаю сайты "под ключ".

» Открываю интернет магазины.

» Ремонтирую сайты, исправляю ошибки.

» Делаю дизайн и верстку шаблона на сайт.

» Работаю на Joomla, OpenCart, Magento, VirtueMart.

» Отдельные разработки на базе osCommerce либо X.Commerce под платформу eBay и систему PayPal.

У меня нет ответа на вопрос "за сколько вы делаете сайт/магазин?", или "сколько стоит час вашей работы?" – каждый проект имеет свою индивидуальную стоимость, и это зависит от многих факторов. Просто вышлите мне ваше описание работ, которые мне надо сделать, и я смогу более точно ответить вам по срокам и стоимости.

Создание сайтов и интернет магазинов "под ключ" (от разработки дизайна до полного запуска в интернете) – только по предоплате 50%

Ремонтные работа на вашем сайте или магазине – только по 100% предоплате, либо, если объем работ большой, и бюджет более 8 тыс. рублей – оплату можно разбить на несколько частей. Предоплата связана с тем, что я сразу работаю на вашей площадке (хостинг сервер) и всегда гарантирую выполнение работы.

Есть, конечно, теоретически, крайние случаи технической невозможности что-то сделать – я возвращаю вам деньги пропорционально выполненной работе по другим пунктам. На практике такого ещё не было ни разу – все задуманное было сделано и все нюансы были оговорены с заказчиком.

Я на связи каждый день, обычно во второй половине дня и до поздней ночи (из-за разницы во времени).

С уважением и в ожидании дальнейшего сотрудничества с вами,

Евгений Беззубцев

http://bezev.com

E-mail: [email protected]