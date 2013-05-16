Здравствуйте, уважаемый заказчик!
Тут вы можете увидеть основную информацию по работе со мной.
» Работаю своими руками © не посредник!
» Создаю сайты "под ключ".
» Открываю интернет магазины.
» Ремонтирую сайты, исправляю ошибки.
» Делаю дизайн и верстку шаблона на сайт.
» Работаю на Joomla, OpenCart, Magento, VirtueMart.
» Отдельные разработки на базе osCommerce либо X.Commerce под платформу eBay и систему PayPal.
У меня нет ответа на вопрос "за сколько вы делаете сайт/магазин?", или "сколько стоит час вашей работы?" – каждый проект имеет свою индивидуальную стоимость, и это зависит от многих факторов. Просто вышлите мне ваше описание работ, которые мне надо сделать, и я смогу более точно ответить вам по срокам и стоимости.
Создание сайтов и интернет магазинов "под ключ" (от разработки дизайна до полного запуска в интернете) – только по предоплате 50%
Ремонтные работа на вашем сайте или магазине – только по 100% предоплате, либо, если объем работ большой, и бюджет более 8 тыс. рублей – оплату можно разбить на несколько частей. Предоплата связана с тем, что я сразу работаю на вашей площадке (хостинг сервер) и всегда гарантирую выполнение работы.
Есть, конечно, теоретически, крайние случаи технической невозможности что-то сделать – я возвращаю вам деньги пропорционально выполненной работе по другим пунктам. На практике такого ещё не было ни разу – все задуманное было сделано и все нюансы были оговорены с заказчиком.
Я на связи каждый день, обычно во второй половине дня и до поздней ночи (из-за разницы во времени).
С уважением и в ожидании дальнейшего сотрудничества с вами,
Евгений Беззубцев
E-mail: [email protected]
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