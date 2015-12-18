Резюме № 1737743
Желаемая должность: Редактор/Корректор/Копирайтер
Зарплата: 30 000 руб. в месяц
Тип работы: Полный рабочий день
Место работы: не имеет значения
Ф.И.О.: Егармин Илья Николаевич
Телефон: +7 (499) 242-33-14 (с 10 до 22)
Телефон: +7 (915) 238-62-81 (с 10 до 24)
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Москва
Район проживания: Спортивная
Ближайшее метро: Спортивная
Образование: Высшее
Дата рождения: 4 августа 1977 г. (35 лет)
Пол: мужской
Семейное положение: Женат, дети есть
Опыт работы
Период работы: С марта 2011 по сентябрь 2012 года (1 год и 6 месяцев)
Должность: Редактор (Полная занятость)
В организации: Издательство "Велигор", г. Москва
Описание деятельности организации: Издательство эзотеричесой литературы
Должностные обязанности: Рассмотрение рукописей, редакторская и корректорская правка, литературное редактирование, написание рецензий, аннотаций и вступительных статей к книгам, работа с авторами, участие в выставках.
Период работы: С мая 2007 по октябрь 2008 года (1 год и 5 месяцев)
Должность: Копирайтер (Полная занятость)
В организации: Издательство "Амрита-Русь"", г. Москва
Описание деятельности организации: Работа с литературой эзотерической направленности
Должностные обязанности: Редактирование и корректура текстов эзотерического содержания; работа с версткой; работа с авторами; участие в выставках; редактирование сайта компании
Период работы: С декабря 2005 по март 2006 года (3 месяца)
Должность: Копирайтер (Полная занятость)
В организации: компания «Мир детства», г. Москва
Описание деятельности организации: Комплексная работа в области детских товаров, литературы, образования, воспитания, здравоохранения и т.д.
Должностные обязанности: Написание текстов историй для детей, текущая работа по корректуре, редактирование сайта компании, разработка словесных трендбордов для коллекций детской одежды, поиск и подбор информации, а также её адаптация для детского восприятия, создание текстов рекламных и поздравительных объявлений, работа с художниками и дизайнерами.
Период работы: С августа 2003 по сентябрь 2004 года (1 год и 1 месяц)
Должность: Корректор (Частичная занятость)
В организации: издательство «Философская книга», г. Москва
Описание деятельности организации: Издательство эзотерической литературы
Должностные обязанности: Корректорская правка текстов религиозно-философской направленности
Период работы: С декабря 2003 по январь 2004 года (1 месяц)
Должность: Редактор-корректор (Полная занятость)
В организации: редакция газеты «Газета», г. Москва
Должностные обязанности: Корректорская правка полос (орфография, пунктуация, стилистика), работа с отделом вёрстки.
Образование
Учебное заведение: Московский педагогический государственный университет
Дата окончания: 2003 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Филологический
Специальность: Учитель русского языка и литературы
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Испанский: Базовый
Компьютерные навыки: Пользователь (Word, Photoshop)
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь
Дополнительная информация
Готовность к командировкам: готов
Ключевые навыки и достижения: Одно время состоял в литературном клубе, как автор и исполнитель стихов и песен (стихи опубликованы в альманахе «Поэзия и время»). Работал художником-оформителем. Занимался подготовкой рукописей к печати (набор, корректура, редактирование), имею собственные публикации ("Независимая газета", "Литературные известия", альманах "Словесность-2012"). Член Союза Литераторов России, готовлю к публикации сборник рассказов.