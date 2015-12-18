Резюме № 1737743

Желаемая должность: Редактор/Корректор/Копирайтер

Зарплата: 30 000 руб. в месяц

Тип работы: Полный рабочий день

Место работы: не имеет значения

Ф.И.О.: Егармин Илья Николаевич

Телефон: +7 (499) 242-33-14 (с 10 до 22)

Телефон: +7 (915) 238-62-81 (с 10 до 24)

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Москва

Район проживания: Спортивная

Ближайшее метро: Спортивная

Образование: Высшее

Дата рождения: 4 августа 1977 г. (35 лет)

Пол: мужской

Семейное положение: Женат, дети есть

Опыт работы

Период работы: С марта 2011 по сентябрь 2012 года (1 год и 6 месяцев)

Должность: Редактор (Полная занятость)

В организации: Издательство "Велигор", г. Москва

Описание деятельности организации: Издательство эзотеричесой литературы

Должностные обязанности: Рассмотрение рукописей, редакторская и корректорская правка, литературное редактирование, написание рецензий, аннотаций и вступительных статей к книгам, работа с авторами, участие в выставках.

Период работы: С мая 2007 по октябрь 2008 года (1 год и 5 месяцев)

Должность: Копирайтер (Полная занятость)

В организации: Издательство "Амрита-Русь"", г. Москва

Описание деятельности организации: Работа с литературой эзотерической направленности

Должностные обязанности: Редактирование и корректура текстов эзотерического содержания; работа с версткой; работа с авторами; участие в выставках; редактирование сайта компании

Период работы: С декабря 2005 по март 2006 года (3 месяца)

Должность: Копирайтер (Полная занятость)

В организации: компания «Мир детства», г. Москва

Описание деятельности организации: Комплексная работа в области детских товаров, литературы, образования, воспитания, здравоохранения и т.д.

Должностные обязанности: Написание текстов историй для детей, текущая работа по корректуре, редактирование сайта компании, разработка словесных трендбордов для коллекций детской одежды, поиск и подбор информации, а также её адаптация для детского восприятия, создание текстов рекламных и поздравительных объявлений, работа с художниками и дизайнерами.

Период работы: С августа 2003 по сентябрь 2004 года (1 год и 1 месяц)

Должность: Корректор (Частичная занятость)

В организации: издательство «Философская книга», г. Москва

Описание деятельности организации: Издательство эзотерической литературы

Должностные обязанности: Корректорская правка текстов религиозно-философской направленности

Период работы: С декабря 2003 по январь 2004 года (1 месяц)

Должность: Редактор-корректор (Полная занятость)

В организации: редакция газеты «Газета», г. Москва

Должностные обязанности: Корректорская правка полос (орфография, пунктуация, стилистика), работа с отделом вёрстки.

Образование

Учебное заведение: Московский педагогический государственный университет

Дата окончания: 2003 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Филологический

Специальность: Учитель русского языка и литературы

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Испанский: Базовый

Компьютерные навыки: Пользователь (Word, Photoshop)

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Дополнительная информация

Готовность к командировкам: готов

Ключевые навыки и достижения: Одно время состоял в литературном клубе, как автор и исполнитель стихов и песен (стихи опубликованы в альманахе «Поэзия и время»). Работал художником-оформителем. Занимался подготовкой рукописей к печати (набор, корректура, редактирование), имею собственные публикации ("Независимая газета", "Литературные известия", альманах "Словесность-2012"). Член Союза Литераторов России, готовлю к публикации сборник рассказов.