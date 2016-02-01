bezimeni89

Необходим дизайн одностраничного лендинга по мокапу. Тематика - Доставка цветов. Приоритет будет отдаваться тем, кто уже работ с данной тематикой. Прикрепляйте примеры работ при отписке в теме. Сделать все в формате psd. Крайний срок до 20.01.19 до 10 ...