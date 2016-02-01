bezimeni89

Здравствуйте, необходимо сверстать лендинг. до 25.01.19 до 10-00 мск Обязательно кроссбраузерно + адаптивная верстка для телефонов и планшетов скорость загрузки не менее 70 http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Рассмотрю предложения с примерами все детали обсудим с кандидатами
- $25HTML-верстка36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходим дизайн одностраничного лендинга по мокапу. Тематика - Доставка цветов. Приоритет будет отдаваться тем, кто уже работ с данной тематикой. Прикрепляйте примеры работ при отписке в теме. Сделать все в формате psd. Крайний срок до 20.01.19 до 10 ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга по мокапу, там два проекта, необходимо указать цену за каждый отдельно Срок 2 дня https://app.moqups.com/[email protected]/OAlzfAEgl7/view/page/ad64222d5Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо в woocommerce реализовать в корзине добавление промокода(купона), после применения которого к заданному товару добавлялся бы установленный ранее товар в подарок, список товаров-подарков, и товаров к которым эти подарки включаются необходимо задавать в админке wpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Необходимо нарисовать наклейку диаметром 30мм, можете дать свой скайп?Дизайн продукциинет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима круглая наклейка, диаметр 30 мм. Туда надо всунуть логотип, сайт и номер телефона. Цену пишите в предложенияхДизайн продукции26 заявокЗакрыт7 лет назад
есть несколько групп вк, необходимо их вывести на первую страницу поисковой выдачи гугла и яндекса. Указывайте стоимость работы!Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть несколько групп вк, необходимо сделать накрутку (сейчас около 100 человек, необходимо 1000) и оптимизацию для продвижения. ЦенуСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад