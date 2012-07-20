bezklynskyi

Требуется фотограф с собственной мобильной фото-студией для объектной съемки для интернет-магазина. 10тис товаров. Тематика рыбалка. (изделия не стеклянные, без отражения) Нам нужны 4 фотографии товара. Две фотографии упаковки (обе стороны), две товара. На ...
- $3000Фотосъемка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно поправить дизайн главной страницы. Сказать какой проект не могу. Дизайн в .psd Все детали отправлю в личку каждому.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно нарисовать 3 баннера в формате jpg для сайта kolesiko.ua. Цветовая гамма и дизайн под сайт. Шрифт должен иметь сходство с шрифтом сайта. Размеры: 960х280 и эти же баннера в таких ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Иметься картинки в png но плохого качества. Нарисовать в хорошем качестве, такого же размера в PNG с прозрачностью. http://kolesiko.ua/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.html Оплата Приват24 на картуИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, нужно разработать баннера для интернет-магазина по рыбалке Капитан Колесико 4 шт., и 4 баннера для интернет-магазина шин и дисков Колесико.(технические задания, что и для баннеров для магазина рыбалки) ...Баннеры29 заявокЗакрыт11 лет назад
Компании ТОВ «Колесико» для развития интернет проекта www.kolesiko.ua требуется PHP программист. Требования: • Знание ООП, PHP, MySQL, jQuery, HTML, CSS. • Опыт PHP-разработок от 1 года; • Приветствуется знание Java, Python, and Unix Scripting. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задание I На входе имеется фотография автодиска (пример Photo1-Cadwell_Chrome.jpg) мы должны ее Обработать (отрезать белый фон, отрезать тени, на некоторых фотография подтянуть) и на выходе получить 1. Фото переднего диска png для ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Есть корпоративный стиль, нужно в таком же духе оформить группы в Vk, Facebook, G+, Youtube, Одноклассники. Называйте адекватные цены и сроки, не первый год на фрилансе. Не забывайте вкладывать ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть нарисованный дизайн в .ai нужно сверстать его в html+css+javascript (по надобности) пример странички вкладываю всего страничек 13HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно последовательно выполнить 10 пхп скриптов и отобразить это на Progressbar jQuery. ссылка на Progressbar jQuery http://docs.jquery.com/UI/ProgressbarВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Подбор дисков на авто. Вступление Существует множество автомобилей и множество дисков. Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры. На одни автомобиль подходят одни диски, на другой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад