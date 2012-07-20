bezklynskyi

Владимир bezklynskyi

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Объектная съемка для интернет-магазина г.Киев

    $3000

    Требуется фотограф с собственной мобильной фото-студией для объектной съемки для интернет-магазина. 10тис товаров. Тематика рыбалка. (изделия не стеклянные, без отражения) Нам нужны 4 фотографии товара. Две фотографии упаковки (обе стороны), две товара. На ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3 баннера для ИТ магазина Kolesiko

    $5

    Нужно нарисовать 3 баннера в формате jpg для сайта kolesiko.ua. Цветовая гамма и дизайн под сайт. Шрифт должен иметь сходство с шрифтом сайта. Размеры: 960х280 и эти же баннера в таких ...

    WordPress
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать иконки машинок PNG

    $5

    Иметься картинки в png но плохого качества. Нарисовать в хорошем качестве, такого же размера в PNG с прозрачностью. http://kolesiko.ua/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.html Оплата Приват24 на карту

    HTML
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 8 баннеров для интернет-магазина

    Уважаемые фрилансеры, нужно разработать баннера для интернет-магазина по рыбалке Капитан Колесико 4 шт., и 4 баннера для интернет-магазина шин и дисков Колесико.(технические задания, что и для баннеров для магазина рыбалки) ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист

    Компании ТОВ «Колесико» для развития интернет проекта www.kolesiko.ua требуется PHP программист. Требования: • Знание ООП, PHP, MySQL, jQuery, HTML, CSS. • Опыт PHP-разработок от 1 года; • Приветствуется знание Java, Python, and Unix Scripting. ...

    CSSHTMLJavajQueryMySQL
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработать фотографии

    Задание I На входе имеется фотография автодиска (пример Photo1-Cadwell_Chrome.jpg) мы должны ее Обработать (отрезать белый фон, отрезать тени, на некоторых фотография подтянуть) и на выходе получить 1. Фото переднего диска png для ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Оформление групп в соц. сетях

    Есть корпоративный стиль, нужно в таком же духе оформить группы в Vk, Facebook, G+, Youtube, Одноклассники. Называйте адекватные цены и сроки, не первый год на фрилансе. Не забывайте вкладывать ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуальный конфигуратор автодисков

    $1000

    Подбор дисков на авто. Вступление Существует множество автомобилей и множество дисков. Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры. На одни автомобиль подходят одни диски, на другой ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Обработать фотографии
Сработались. Отличный заказчик. Рекомендую.
Все ок
Ответный отзыв
sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
10 лет назад
3 баннера для ИТ магазина Kolesiko
WordPress
Отличный заказчик! Неоднократно сотрудничал и каждый раз лишь позитивные впечатления. Рекомендую.
Нравится работать с Виталием! Все заказы выполнены очень качественно.
Ответный отзыв
Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать иконки машинок PNG
HTML
Получил удовольствие от работы с Владимиром.Рекомендую всем.
Сделано быстро и в срок
Ответный отзыв
yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Progressbar jQuery + PHP
jQueryPHP
Сотрудничество прошло успешно.
Быстро, качественно, недорого. )
Ответный отзыв