Август 2010 –июнь 2011 – специалист поработе с клиентами, Студия креативных
подарков «Колибри»
Обязанности:
-общение с клиентами
- ведение кассы
-обновление сайта
- разработкаразнообразных рекламных стратегий
-разработка дизайна каталогов, логотипов
-управление клиентской базой
- обучениеновых сотрудников
Личныедостижения:
- получила ценный опыт вобщении с клиентами
- овладела навыкамипользования разнообразных программ
для работы с изображениями и для
рисования
- овладела навыками работыдизайнера
Сентябрь 2011 –август 2014 – рекламиcт,администратор в ФЛП ЧерненкоА.В., Типография «Пятый цвет»
Обязанности:
-общение с клиентами
- мониторинг сайтов- продвижениерекламы в интернете (форумы, доски
объявлений)- наполнениясайта
- разработка разнообразныхрекламных стратегий
- разработкамакетов для полиграфической продукции
-обучение новых сотрудников- постпечатнаяобработка полиграфических изделий- печать готовыхмакетов