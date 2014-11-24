Размещение объявлений в интернете,продвижение групп в соц.сетях, перепечатка текстов, создание полиграфических макетов. Все быстро и не дорого!

Август 2010 –июнь 2011 – специалист поработе с клиентами, Студия креативных

подарков «Колибри»

Обязанности:

-общение с клиентами

- ведение кассы

-обновление сайта

- разработкаразнообразных рекламных стратегий

-разработка дизайна каталогов, логотипов

-управление клиентской базой

- обучениеновых сотрудников

Личныедостижения:

- получила ценный опыт вобщении с клиентами

- овладела навыкамипользования разнообразных программ

для работы с изображениями и для

рисования

- овладела навыками работыдизайнера

Сентябрь 2011 –август 2014 – рекламиcт,администратор в ФЛП ЧерненкоА.В., Типография «Пятый цвет»

Обязанности:

-общение с клиентами

- мониторинг сайтов- продвижениерекламы в интернете (форумы, доски

объявлений)- наполнениясайта

- разработка разнообразныхрекламных стратегий

- разработкамакетов для полиграфической продукции

-обучение новых сотрудников- постпечатнаяобработка полиграфических изделий- печать готовыхмакетов