beztiniy

Артур beztiniy

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтинг раздела FAQ

    Задача: предоставляю набросок вопросов и ответов, необходимо с них сделать вещь под сайт. Так же можно свои вопросы написать по проекту и дать на них грамотный ответ. Сервис для которого пишем http://zoptan.com Требования к контенту и уникальности: не ниже ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написания ТЗ

    Есть сервис! По нем необходимо написать ТЗ для разработчиков аналогичного сервиса! Описать все внутрение страницы! Описать всю логику! Адрес дам в личке!

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта + иллюстрации

    $1500

    Есть сервис который необходимо перерисовать! В новом фирменом стиле! В новом виде! Внутрених страниц около 20! После все необходимо сверстать! В подаче заявке сразу указывайте цены на главную и на внутренюю страницу + цену верстки! Детали по проекту дам ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1500
10 баллов
11 лет назад
Ролик презентации сервиса
Спасибо Артур, в очередной раз сотрудничество без каких либо припятствий. Оплата как всегда сразу же по завершению как и договорились. Будем рады принять участие в Ваших новых проектах. Единогласно рекомендуем!
В результате четкое FULL HD! Рекомендую!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1200
10 баллов
11 лет назад
Програмирование проекта на PHP
Отличный человек, отличное проведение проекта! Проект был большим , возникали много вопросов и недопониманий, на все Артур отвечал и показывал пути весьма адекватно и понятно. Оплата всегда в указанные сроки! Perfecto Web рекомендует!
Проект завершили успешно! Рекомендую!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1450
10 баллов
11 лет назад
Верстка, програмирование сайта
Все в рамках отличного. Сотрудничеством довольны, продолжаем работать. Рекомендуем еще раз!
Данный этап разработки как всегда отлично с данным испольнителем. Рекомендую!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1500
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта + иллюстрации
Спасибо за приятное проведение сотрудничество. Компетентный и вполне деловой человек Арутр! Perfecto Web рекомендует
Проект выполнили хорошо! Приступаем на второй этап работы! Рекомендую!
Ответный отзыв