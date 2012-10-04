Необходимо разработать ролик для МЛМ сервиса с преентацией. Длительность не менее 3м. Так же озвучка!
- $1500Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача: предоставляю набросок вопросов и ответов, необходимо с них сделать вещь под сайт. Так же можно свои вопросы написать по проекту и дать на них грамотный ответ. Сервис для которого пишем http://zoptan.com Требования к контенту и уникальности: не ниже ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Програмируем аккаунт проекта, реалезация админки, и остального ункционала согласно ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть дизайн, необходима верска и програмирование.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сервис! По нем необходимо написать ТЗ для разработчиков аналогичного сервиса! Описать все внутрение страницы! Описать всю логику! Адрес дам в личке!Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
Есть сервис который необходимо перерисовать! В новом фирменом стиле! В новом виде! Внутрених страниц около 20! После все необходимо сверстать! В подаче заявке сразу указывайте цены на главную и на внутренюю страницу + цену верстки! Детали по проекту дам ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад