Задача: предоставляю набросок вопросов и ответов, необходимо с них сделать вещь под сайт. Так же можно свои вопросы написать по проекту и дать на них грамотный ответ. Сервис для которого пишем http://zoptan.com Требования к контенту и уникальности: не ниже ...