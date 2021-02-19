3D моделирование и визуализация

Вам нужно визуализировать дизайн проект интерьера или экстерьера? Тогда вы обратились по адресу! Здравствуйте) Меня зовут Владислав,

и я делаю ваши желания и планы видимыми, красивыми и наглядными. Немного о себе: второй год на фрилансе, после логотипов и визиток решил углубиться в направление, которое ближе по профессии и прошёл

курсы по каждой из перечисленных ниже программ. На данный момент получаю высшее

архитектурное образование. Занимаюсь 3D моделированием и визуализацией в программах 3dsMax и CoronaRender (+PhotoShop) по необходимости: AutoCAD, ArchiCAD, SkechUP. · -- Интерьер. - по готовому проекту: с вас проект (комментарии, если требуются), а с меня фотореалистичные изображения - без готового проекта: мы обговариваем детали, я заполняю ТЗ, утверждаем, и я выполняю задание. · -- Экстерьер – аналогично. Зачем нужна визуализация? Чтобы заранее иметь точное представление результата работы. Визуализация позволит вам быстро выполнить

практическую сторону вопроса: будь то выбор обоев, мебели, или же подбор кровли

в строительном магазине. Пишите мне, и мы без проблем сможем договориться о сроках и цене, я предоставлю понятный перечень полезных услуг, и дам на выбор различные

варианты, например, подбор мебели из определённого магазина(дольше) или из

различных каталогов (гораздо быстрее).